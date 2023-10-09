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「魅力台中之夜」為國慶焰火暖身 無人機秀珍奶、湖心亭

無人機秀出珍珠奶茶。（記者蘇金鳳攝）

無人機秀出珍珠奶茶。（記者蘇金鳳攝）

2023/10/09 21:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年的國慶焰火將於明晚在台中市中央公園登場，中市今晚先舉辦「魅力台中之夜」晚會暖身，最壓軸是晚上8點半進行無人機展演，但因為民航局要配合民航機起降，延至8點48分才展演，雖只有10分鐘，300架無人機卻變換出多種代表台中市景觀特色及特產圖型，有湖心亭、石虎家族、珍奶、棒球、蕯克斯風、愛琴橋等，讓民眾讚嘆不已。

此外，明晚國慶日則是舉辦「璀璨國慶之夜」，最壓軸的36分的國慶焰火於8點開始，同時也有無人機搭載焰火，為台灣首次。

今晚的「魅力台中之夜」表演活動由藝人蔣偉文及DJ小倩主持，由視障樂團、安和國中管樂團等藝文團體及爵士樂表演，最壓軸就是無人機的8點半分的無人機表演，雖只有10分鐘，但無人機變化多種造型，讓民眾大為讚嘆。

由於今晚是主題為「魅力台中之夜」，因此無人機的表演，都是展現著台中市的特色景點、特產及台中的稀有動物等，有湖心亭、石虎家族、珍奶、棒球、蕯克斯風、愛琴橋等，在短短十分鐘就變化出如此多造型，大家都讚嘆不已。

在無人機表演後，知名樂團及藝人大改樂團、無雙樂團、固定客樂團、黃明志則陸續進行演出。

無人機秀出石虎。（記者蘇金鳳攝）

無人機秀出石虎。（記者蘇金鳳攝）

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