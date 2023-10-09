迎收假日！國道11路段易塞 台鐵機動加開花東列車

明日國慶焰火將於台中中央公園施放，高公預估下午2時起，國1台中都會區路段即可能有車多壅塞情形。（高公局提供）

2023/10/09 19:39

〔記者丁奕／台北報導〕明（10）日將迎來國慶4天連假收假日，交通部各單位準備迎接返工車潮。高公局表示，明日共11處路段易壅塞，建議民眾避開；台鐵局指出，連假前2日客運量超出預估值，現已備妥預編組，將視需求加開列車疏運花東旅客。

國1台中段將湧看煙火車潮 可改道國3、台61

明日國慶焰火將於台中中央公園施放，高公預估下午2時起，國1台中都會區路段即可能有車多壅塞情形，並持續至晚間10時，建議國慶日下午非前往台中地區用路人可改道國3、台61或提前出發。

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台鐵局指出，7日旅客運量65萬4632人（預估64萬人）、昨日66萬2216人（預估62萬3000人），均高於預估值，推估返工運量也將高於預期，今明分別上看68萬及71萬人。台鐵局除依原計劃加開列車外，已備妥預備編組（EMU3000型），視旅客需求再加開列車。

台鐵局長杜微今日前往花東視察，他表示，台鐵國慶連假返工尖峰時段北東售票率已達9成5，尤其明天是旅客最集中的日子，台鐵局將投入最大運能，提供最好的服務。

高公局表示，明日預估國道交通量為108百萬車公里，為平日年平均的1.2倍，其中北向交通量可達60百萬車公里，為平日1.3倍。國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

明日預判重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等11處路段。

公路局表示，預估明日省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊、北返車潮，民眾出發先前可先查詢路況。此外，東西部國道客運皆仍有6成7以上空位，歡迎民眾搭乘。

台鐵局長杜微（左）今（9）日前往花東視察疏運狀況。（台鐵局提供）

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