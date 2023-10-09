國慶焰火在台中 交局稽查防停車場哄抬價格

交通局在雙十連假期間派員加強稽查停車業者的停車收費情形，保障民眾權益。（中市府提供）

2023/10/09 11:10

［記者蘇金鳳／台中報導］今年雙十連假雖進入第三天，但是明天台中市就要施放焰火，很多民眾都提早一天到台中市來，為保障民眾停車權益，防止停車業者趁機哄抬價格，台中市政府交通局積極稽查中央公園周邊停車場，如業者未依停車場登記證核定費率收費，將依法處罰3千元至1萬5千元罰鍰，呼籲業者勿心存僥倖，如未改善，得連續處罰並廢止停車場登記證。

交通局長葉昭甫表示，今年國慶連假長達4天，且10月9日、10日「112年 國慶焰火在台中」，活動場地首度移師水湳中央公園，交通局將於連假期間派員加強稽查，保障民眾權益。

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台中市停車管理處指出，為遏止停車場業者在連假期間未依規定收費，停管處已正式通知各業者，於連假期間須依核定費率收費，切勿任意哄抬停車費率，收費標準應清楚公告於停車場入口明顯處，避免標示不清影響民眾權益，衍生爭議。

交通局強調，如果查獲業者未依停車場登記證核定費率收費，依法可處3千元至1萬5千元罰鍰，業者若繼續違反規定，得連續處罰且廢止停車場登記證，呼籲業者務必依規定營業。

交通局表示，國慶假期各地停車需求高，為便利民眾查詢台中市景點周邊停車資訊，交通局已於「台中交通網」APP增加「景點周邊停車場」功能，提供百貨商圈、休憩景點周邊停車場清單與即時剩餘車位查詢服務，讓市民可隨時掌握周邊停車資訊，APP同時提供導航功能，讓民眾可快速抵達指定停車場。

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