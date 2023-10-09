今為國慶焰火暖身 「魅力台中之夜」有無人機、黃明志表演

國慶焰火在台中市，市府在9及10日兩天晚上辦晚會，安排市府線等4條接駁線。（記者蘇金鳳攝）

2023/10/09 09:52

［記者蘇金鳳／台中報導］今年的國慶焰火將在明天在台中市中央公園登場，中市從今天開始舉辦10月9日「魅力台中之夜」晚會暖身，晚上8點半將進行無人機展演，還有爵士樂表演及大改樂團、黃明志等藝人表演，明天國慶日則是「璀璨國慶之夜」，最壓 軸的36分的國慶焰火施放於8點開始施放，還有滅火器樂團、安心亞等知名藝人的表演，避免塞車請民眾搭接駁車前往。

明天就是國慶日，國慶焰火在台中市施放，今晚6點半開始就有「魅力台中之夜」表演活動，為明天焰火施放暖身，由於人潮已可預測，市府則設了市府線、松竹線、水湳線、洲際線4條接駁公車，民眾可搭接駁車避免塞車。

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今天的「魅力台中之夜」表演活動晚上6點半就開始有藝文團體的表演，晚上7點半則有爵士樂表演，今晚的壓軸就是無人機的8點30分的無人機表演，約10分鐘， 8點40分開始，由知名藝大改樂團、無雙樂團、固定客樂團、黃明志進行演出。

明天是國慶日，希望民眾提早入場，表演活動於5點半就開始，民眾最期待的焰火國慶焰火施放於8點開始施放36分鐘，而8點36分開始，展開知名藝人表演，邀請到滅火器樂團、高爾宣、安心亞、Matzka進行表演，市府呼籲民眾不要在焰火施放後馬上離開，可以留下來看藝人表演，以分散人潮。

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