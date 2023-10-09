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省錢省力看國慶焰火 民眾興奮跳上「2+2」首班免費接駁車

免費接駁車早早就在洲際站等候。（民眾提供）

免費接駁車早早就在洲際站等候。（民眾提供）

2023/10/09 16:24

〔記者許國楨／台中報導〕國慶焰火10日在台中市中央公園登場，市府交通局10月9、10日兩天提供「2+2」免費接駁路線，在台鐵松竹、高鐵市府、水湳與洲際4條免費接駁路線，客滿就開，而今天下午4點還不到，已有許多民眾迫不及待的跳上首班接駁公車，興奮之情溢於言表。

根據市府資訊顯示，10月9日、10日活動2天提供免費接駁服務，往會場首班車從下午4點至晚間8點；離開會場時間自晚間8點半至10點半，坐滿即開車，而會場南北兩端提供「2+2」的接駁路線，南側會場接駁站規劃市府線、松竹線；北側會場接駁點規劃有水湳線及洲際線。

搭乘高鐵的民眾可在高鐵台中站下車後，轉乘捷運至市政府站（1號出口）出站後右轉，依指標搭乘「市府線」接駁車至會場，搭台鐵的民眾可在松竹車站下車後，出站後依循指標轉乘「松竹線」，至於水湳線及洲際線則是提供給開車或騎車到定點的民眾搭乘。

而今天下午4點不到，已有許多民眾搭乘捷運或是其他交通工具到定點，迫不及待的跳上等待發車的首班免費接駁公車，警方也早早就派員到場布署維秩序，徐姓市民說，上次國慶焰火試發時曾前往中央公園觀賞，除車位一位難求，好不容易停好車，結果光散場就塞了快一個小時，真的是嚇到了。

得知這兩天有免費接駁車，馬上攜家帶眷一起搭乘，除免去繞圈找停車位，也可以省去塞車之苦，省錢又省力。

民眾迫不及待跳上首班接駁車，興奮之情溢於言表。（民眾提供）

民眾迫不及待跳上首班接駁車，興奮之情溢於言表。（民眾提供）

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