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明日國慶大會降雨機率高 國慶焰火東北方上風處觀賞角度最佳

明日受東北季風影響，水氣較多，桃園以北全天不定時降雨，國慶大典降雨機率高。（氣象署提供）

明日受東北季風影響，水氣較多，桃園以北全天不定時降雨，國慶大典降雨機率高。（氣象署提供）

2023/10/09 13:56

〔記者丁奕／台北報導〕明（10）日總統府前將舉辦國慶大會，現場雲量較多、降雨機率高，想現場參加的民眾別忘了自備雨具。中央氣象署預報員林定宜表示，明日受東北季風影響，水氣較多，桃園以北全天不定時降雨，國慶大典降雨機率高。此外，若想欣賞國慶焰火的民眾，建議可至東北方上風處尋找最佳觀賞角度。

明晚台中也將施放國慶焰火，林定宜表示，中南部雖有午後雷陣雨，但應不至於下到晚上，不過沿海空曠地區風力較強，台南以北有機會出現9-10級陣風，民眾晚上看煙火別忘了加件外套。此外，由於東北季風吹拂，位於東北方的上風處應該有較好的觀賞角度。

林定宜表示，今日鋒面逐漸通過、東北季風增強，降雨目前集中在基隆北海岸、東北部地區、大台北山區，目前已發布大雨特報，這兩天也有發布豪雨特報機率；隨著鋒面逐漸通過，今明北部、東北部地區溫度受影響，低溫約24-25度，高溫也僅25-26度，中南部受影響小，高溫仍可達30度左右。

林定宜指出，週三開始大致上仍受東北季風影響，但水氣逐漸減少，北部東半部地區仍有雨勢、中南部午後山區仍有午後雷陣雨，但降雨規模縮小、雨勢更零星。

林定宜表示，週四開始氣溫略微回升，北部高溫可回到28、29度，不過週末又有另外一股東北季風帶著冷空氣襲來，預估北部氣溫會比這波再低一兩度、感受更明顯，不過中南部依舊僅有微幅影響。

今明北部、東北部地區溫度受影響，低溫約24-25度，高溫也僅25-26度。（氣象署提供）

今明北部、東北部地區溫度受影響，低溫約24-25度，高溫也僅25-26度。（氣象署提供）

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