他批公廁「這款」垃圾桶超難用！ 網同感：超怕碰到

有網友發文抱怨「旋轉門式垃圾桶」很難用，每次都不知道要怎麼丟垃圾。（擷自Dcard）

2023/10/09 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕不少公共場合都會設置公共廁所，方便有需求的民眾使用，近日，有網友抱怨，稱許多公廁都很喜歡用一款「旋轉門式垃圾桶」，讓他每次丟衛生紙都不知道要怎麼丟，深怕摸到別人用過的衛生紙，怒喊「每次在外面上廁所看到這種垃圾桶就很賭爛」。

一名網友在Dcard發文稱，自己發現很多公共廁所都會放置旋轉門式的垃圾桶，讓他每次丟衛生紙都不知道要怎麼丟，直接用手把蓋子掀開可能會摸到別人的排泄物，但若直接用衛生紙壓又會弄髒蓋子。因為怕手會碰到垃圾桶，每次都要把衛生紙小心翼翼的塞進去，避免蓋子卡住或彈出來。

原PO表示，他寧願用手動掀蓋式的垃圾桶或是根本不用蓋子，而他心目中最好的垃圾桶就是腳踩掀蓋式的，忍不住抱怨「每次在外面上廁所看到這種垃圾桶就很賭爛，拜託請淘汰這個不符合人類行為的設計」。

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文章發布後，引起廣大網友共鳴，「真的，有時候垃圾已經很滿了，小心翼翼的把垃圾塞進去後，結果蓋子晃動導致另一邊的垃圾掉出來」、「我還寧可垃圾桶不要有蓋子，看到這種垃圾桶上面有屎真的很想吐」、「小時候打掃廁所垃圾時也超不方便，要把整個蓋子用手拿起來，然後蓋子還不知道要放哪」、「我覺得這種超噁心，要想盡辦法不要碰到蓋子，要擔心自己垃圾沒丟進去，還要擔心把別人丟的不小心弄出來」。

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