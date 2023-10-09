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溪頭驚見「貪食蛇」車潮 南投警點出延溪公路大塞車原因

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區吸引許多遊客前來健行遊玩。（記者謝介裕攝）

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區吸引許多遊客前來健行遊玩。（記者謝介裕攝）

2023/10/09 15:59

〔記者謝介裕／南投報導〕今是國慶連假第3天，南投縣各風景區都可見出遊的人潮及車潮，尤以通往溪頭、杉林溪等景點的延溪公路最嚴重，車輛一度從山區一直回堵到鹿谷鄉市區，平均時速也從以往約60公里，銳減到20公里以下，豈是塞爆可以形容。

南投縣風景區可區分溪頭、日月潭、合歡山等3大旅遊軸線，其中，隸屬台大實驗林管轄的溪頭自然教育區，昨（8）日一整天下來遊客量達到8000人的飽和量，想不到今天更提早到上午11點左右便達到此容納上限，致對外唯一要道延溪公路車子一輛接著一輛上山，出現宛若電玩「貪食蛇」模樣，致交通嚴重打結。

南投警方為了維護交通秩序，還特別派出重機隊突破「貪食蛇」般車陣，不過在溪頭工作的林姓民眾透露，原本從鹿谷初鄉橋至溪頭只須3、40分鐘時間，今日至少須一個半小時才能抵達，雖然沿途不時可見員警利用機車的機動性，一邊穿梭車陣、一邊進行交通疏導，但車輛前進速度依然十分緩慢，甚至有台灣好行的乘客索性提早下車，以徒步方式前往溪頭，塞車程度之嚴重，可見一斑。

南投縣警察局交通隊分析表示，溪頭對外主幹延溪公路狹小彎曲，又缺乏替代路徑，原本就被列入易塞車路段，如今因同屬旅遊軸線的大崙山銀杏造林區內的銀杏樹，隨冷鋒樹葉陸續由綠轉黃上演「變裝秀」，掀起賞銀杏熱潮，才使得溪頭對外交通更加壅塞，還好在警方積極疏導下，下午1點以後，交通也逐漸恢復順暢。

由於明（10）日是國慶連假最後一天，加上溪頭、日月潭、合歡山等3大旅遊軸線，可供停車的停車場（格）都有限，呼籲民眾外出遊玩可多多搭乘公共運輸工具，以減少塞車之苦。

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區透過電子看板預警3處停車場均客滿情形。（記者謝介裕攝）

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區透過電子看板預警3處停車場均客滿情形。（記者謝介裕攝）

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區聯外道路出現「貪食蛇」般車潮，有的民眾索性下車步行。（記者謝介裕攝）

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區聯外道路出現「貪食蛇」般車潮，有的民眾索性下車步行。（記者謝介裕攝）

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區可見車輛一部接著一部排隊等候入園，員警在路口站崗維護交通安全及秩序。（記者謝介裕攝）

國慶連假第3天，溪頭自然教育園區可見車輛一部接著一部排隊等候入園，員警在路口站崗維護交通安全及秩序。（記者謝介裕攝）

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