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防範開元港區油污染擴散 台東環保局清理125平方公尺水域

環保局偕同相關單位在開元港區進行油污染清除作業。（台東縣政府提供）

環保局偕同相關單位在開元港區進行油污染清除作業。（台東縣政府提供）

2023/10/09 15:37

〔記者陳賢義／台東報導〕小犬颱風發威，造成蘭嶼開元港8成船隻翻覆沉沒或漂失，導致港區多處出現油污，環保局為防範油污染擴散，啟動緊急應變措施，派員現勘確認，並協同開元安檢所及海軍偵搜大隊，進行佈設吸油棉條，且以片狀吸油棉實施油污清除作業，共計清理約125平方公尺水域。環保局表示，今移除攔油索及吸油棉，統計重量約40公斤，目前暫無擴散情形。

縣府表示，目前除針對蘭嶼投入重機具及環境清理支援人力，也持續加強開元港中油污染監控與控制，為在第一時間避免油污染發生擴散，離島平時皆已儲備足夠的海洋油污染應變資材，環保局也備有充足量能可隨時提供調度支援。

環保局表示，農業處及相關單位進行的港區船舶打撈作業已提前完成，環保局持續監控港內的水域情形，並掌握汽油或柴油的污染分布狀況，目前透過海巡署第一三岸巡隊、開元安檢所、蘭嶼鄉公所清潔隊、台東縣水中運動訓練協會等，持續移除污染情形並強化各式緊急應變措施，透過各單位的協力合作，油污染才能有獲得圍堵與清除。

環保局表示此次事件非屬重油的嚴重污染，由於汽油與柴油具揮發性，後續將持續監控採樣檢測水域油污染情形，控制油污避免擴散及加速清除作業，也會賡續與各單位保持應變狀態，加速復原工作恢復蘭嶼日常。

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