接連3日打撈59艘 蘭嶼開元港翻船打撈作業提前完成

在蘭嶼當地潛水業者及國軍水下大隊攜手合作下，開元港翻覆船隻的打撈作業今提前完成。（記者陳賢義攝）

2023/10/09 13:59

〔記者陳賢義／台東報導〕中颱小犬肆虐，造成蘭嶼鄉開元港8成船隻翻覆漂失，村落更是滿目蒼夷，傳來電桿致榻、民宅屋頂掀飛、水管及玻璃破碎等諸多災害，縣府災後協調各維生系統單位、國軍進駐，其中開元港翻覆船隻的打撈作業，在當地潛水業者及國軍水下大隊攜手合作下，今日提前完成。另縣府也表示，往返台東、後壁湖與蘭嶼間客船航班部分，後續將逐漸恢復正常航班。

小犬襲台，逾17級強陣風重創蘭嶼，造成道路、校園教學設備、開元港多艘船隻翻覆沉沒等嚴重受損，尤其開元港沉沒船隻打撈更是各界關心重點，經過國軍潛水團隊9人，以及當地自發性潛水員合力協助下，接連3日打撈上岸船隻數量共59艘，另有2艘無法尋獲，由當地潛水業者確認航道及原客貨船停靠位置已無沉船，研判全港池已打撈完畢。

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縣長饒慶鈴表示，打撈上岸的船隻置於碼頭待船主招領，縣府將在近日出動拖板車等重型機具運至鄉公所指定地點，由於船筏受損狀況不一，部分船主感謝縣府伸援，且開放民間自行吊離處置，讓他們能依據不同損壞程度採取應對方式，損壞程度輕微者，船主可逕自帶離修復，情形嚴重全毀者，也將由環保單位協助運離船殼等廢棄物。

饒慶鈴表示，由於開元港船隻打撈作業已提前完成，航道及港區內已清除，因此，往返台東、後壁湖與蘭嶼間客船航班部分，後續將逐漸恢復正常航班。

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