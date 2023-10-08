小犬颱風襲蘭嶼釀數十噸廢棄物 台東環保局人力機械登島清運

台東環保局抓斗車登蘭嶼加速清理小犬颱風廢棄物。（記者黃明堂翻攝）

2023/10/08 15:13

〔記者黃明堂／台東報導〕犬颱風破紀錄的風速對蘭嶼地區造成了嚴重影響，目前各單位持續搶修中，為加速災後清理及重建工作，首重救災路線清理通暢及廢棄物清除處理，台東環保局持續投入各項資源，包含各式機具車輛、抓斗車、鏈鋸機、圓鍬等相關機具設備、人力及生活物資，希望透過充足量能加速災後復原行動，讓當地居民早日回歸日常生活。

台東縣政府表示，目前已針對當地所需投入重機具操作及環境清理支援人力，並於今（8）日一早指派環保局負責環境衛生業務的黃權煒科長到現場指揮，協助清潔隊等各相關單位進行災後清理及復原工作，也將持續向環境部申請資源，全數提供蘭嶼運用，儘速協助蘭嶼地區環境整頓復原。

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環保局指出，10月6日支援人力到達蘭嶼後，主要先行運用蘭嶼現有抓斗車等設備機具及人力清除大型路樹及廢棄物等路障，搶通重要通行路線，7日則加強清理受創嚴重的蘭嶼高中等各校環境，將協助蘭嶼清除數十噸的廢棄物。

環保局進一步指出，後續仍全力協助蘭嶼災後環境復原工作，初步估計在蘭嶼支援一週，並視進度調整，期間將協助清通道路、清除廢棄物及開設臨時堆置場。因復原工作具危險性，環保局請社區居民請保持警惕，並配合相關人員指示，以確保安全和順利的災後復原工作，縣政府及環保局將與各單位持續努力加速工作進度，以盡早協助蘭嶼當地恢復日常。

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