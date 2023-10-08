全力救災 林右昌：蘭嶼風災復原進度超前

蘭嶼這次風災船隻受創嚴重，總計80艘沉沒目前已吊掛46艘，尚餘34艘；國軍水下作業大隊潛水調查發現，有5艘沉在水底。（圖由內政部提供）

2023/10/08 11:20

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部長林右昌今（8）日表示，在中央各部會以及國軍全力馳援，台東縣政府配合和當地民眾自發性動員救災的狀況下，災後復原工作進展順利且進度超前，只要明日電力全部恢復供電後，民眾生活大致即可恢復正常。

林右昌指出，後續包括校園以及環境重建部分，各部會將繼續協助台東縣府與蘭嶼鄉親儘速展開。至於每次颱風來襲即造成大規模停電，未來蘭嶼全島電纜是否全面或部分地下化的課題，將會向行政院報告後，請台電積極評估研議。

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林右昌進一步表示，各界關心的台東蘭嶼開元港沉沒船隻打撈進度，昨日經過國軍潛水團隊9人及當地自發性潛水員合力協助下，吊掛起21艘。目前紅燈塔側航道已清除，港內剩餘約5至10艘，分布在原登船碼頭一帶，今日作為優先清理重點區域。

另由於整個蘭嶼這次風災船隻受創嚴重，總計80艘沉沒目前已吊掛46艘，尚餘34艘；國軍水下作業大隊潛水調查發現，有5艘沉在水底，今日上午將聯繫臺東縣徵調大型吊車，規劃進場時間。

此外，風災受損的油水電與通訊設備，目前中油搶修機具設備及油品皆已運抵蘭嶼，受損的加油槍亦更新恢復加油服務，油料充足無虞。電力方面，台電表示，目前停電941戶，預計明日23時全面復電。另中華電信傳輸設備已全部修復，對外傳輸恢復正常，手機基地台只剩停電的部分未暢通。市話待修復107戶，預計今日修復完成，基地台待修復11座，預計10日前陸續修復。

林右昌說明，油水電通訊搶修設備以及環境清理增援的重機具，加上島內所需生活物資，均已協調貨輪分批載抵蘭嶼。至於中央補助大小機工具，以及人員物資等，也將逐次以客貨輪運抵蘭嶼。國軍昨日支援兵力30人，抵達蘭嶼協助整理校園及公共場所，加速環境清理早日復課。今日預劃自本島再增派40人。

林右昌指出，此次蘭嶼災後復原，端賴中央地方齊心行動，各部會積極協調物資機具搶修，還有軍民一起快速協作，才能讓整體救災進度超前，後續復原經驗持續精進，也作為未來防颱措施的重要參考。

內政部長林右昌（中）表示，蘭嶼災後復原工作進展順利且進度超前，只要明日電力全部恢復供電後，民眾生活大致即可恢復正常。（圖由內政部提供）

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