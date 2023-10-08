小犬重創蘭嶼 受損戶先發五千元

貨輪昨天從台東富岡漁港啟航，載運物品及救災機具到蘭嶼。（記者黃明堂攝）

2023/10/08 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕小犬颱風重創蘭嶼，台東縣長饒慶鈴表示，房舍受創嚴重，受損戶初步先發放每戶五千元慰問金、並從寬認定，後續再依實際狀況及相關規定補助。

消防局台東大隊長林信宏在蘭嶼災損報告中指出，風災受損初估近百餘艘翻覆或沉沒，造成船舶進出停靠及漁船生計問題，亟須更多大型機具持續降沉船拖吊清除航道，目前船隻以舊開元港進出。另外，蘭嶼高中及四所國小學校教室結構受損嚴重、戶外設施毀損，影響學生正常受課環境及權益，須立即清運廢棄物，並以短、中、長期計畫來恢復學校運作。

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而鄉內電力、通訊系統正由技術人員全力搶修當中，許多機關民宅及建築受損嚴重，影響辦公及居住生活，造成廢棄物堆置，後續需清運及建築相關技術人員及器材設備協助復原。

教育處長蔡美瑤也說明，目前蘭嶼地區學校包括蘭嶼高中及四所國小都呈現沒有電的狀況，需要等待電力修復後，學校同仁進行校園復原，五所學校希望能在雙十連假後復課。

至於蘭嶼開元港因小船翻覆、沉沒影響客貨輪航行的部分，農業處則表示，縣府已請鄉公所週知民眾，於十月十日前開放民眾自行打撈，十一日起，縣府委託的挖土機、吊車、潛水人員等將接手清除港區水面上及水面下的沉船、廢棄物，預訂三天內將客貨輪進出港所需使用之航道及迴轉區清理完畢，供客貨輪使用，儘量努力在十天內將港區全數清理完畢，讓吊起後、陸續修復的船隻可以使用。

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