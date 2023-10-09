三年內4尾鯊魚闖入 西嶼天和養殖場成為天選之地

兩尾鯊魚被捕獲，放在甲板上。（曹友忠提供）

2023/10/09 11:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼二崁天和養殖場真是天選之地！3年之內3度闖入鯊魚，這次還一口氣逮到2尾，都是雌性的公牛真鯊，由於鯊魚都是選擇外海風浪不平靜、同一個海鱺養殖箱網，因此初步研判可能與餌料味道、氣候條件有關，但當地有「踢圈」活動的釣客，出現嚴重警訊。

天和養殖場是澎湖箱網養殖重鎮，昨（8日）突然傳出釣客釣獲海鱺，經驗豐富的場長曹友忠心覺有異，今（9日）一早就召集漁工前往箱網養殖場檢查，果然發現有鯊魚闖入養殖海鱺箱網內，業者緊急捕撈，擅闖箱網將2尾鯊魚拉上岸，2尾重約260公斤，初步研判疑似公牛真鯊，也是近3年來第3度有鯊魚入侵。

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根據文獻記載，公牛真鯊棲息於沿岸、海灣、河口、河川或湖泊的大型鯊魚。是唯一能深入淡水河川，甚至湖泊生活的鯊類，但同時也是3種對人們最具危險性的鯊類之一（另兩種為鼬鯊及食人鯊）。捕食獵物的速度快，主要以硬骨魚類為食，亦掠食其它鯊魚、甲殼類、頭足類、海膽、海蛇、海龜，甚至垃圾等。

至於為何天和養殖場頻頻有鯊魚出沒，其他同樣位於澎湖內海的養殖場，都未曾傳出有類似情況？農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心主任謝恆毅表示，依照鯊魚攻擊種類以海鱺為主，又都選擇同一個箱網，懷疑是與使用的餌料有關，因餌料造成的味道過濃，導致鯊魚頻頻造訪，但當地「踢圈」釣客活動頻繁，的確造成嚴重威脅。

兩尾鯊魚都是雌性公牛真鯊，重約二百六十公斤。（曹友忠提供）

西嶼天和養殖場三年內三度傳出鯊魚闖入，此次一口氣捕獲二尾。（曹友忠提供）

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