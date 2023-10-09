國慶焰火在正前方！ 台中連鎖KTV推頂樓「煙火趴」

台中知名連鎖KTV推出頂樓「唱歌煙火趴」。（業者提供）

2023/10/09 00:00

〔記者許國楨／台中報導〕國慶焰火睽違9年重返台中市，在中央公園施放長達36分鐘煙火，市府精選了15處推薦觀賞點及1處「獨家景點」，不必衝中央公園人擠人，而一家連鎖KTV因剛好就在施火點的正前方，業者順勢推出「雙十專屬國慶派對」，當天將開放頂樓空間，讓民眾可以唱歌、看花火一次滿足！

此次國慶煙火訂於10日晚間8點於台中中央公園舉辦，許多民眾都想要找到最佳觀看花煙火的地點，市長盧秀燕說，國慶焰火在台中，首創無人機搭載焰火施放，更將在天際排出台中意象珍奶、湖心亭等獨家設計，「保證史上最好看」，此外市府也精選了15處推薦點位及1處「獨家景點」，不必衝中央公園人擠人。

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至於「獨家景點」則是民眾住家附近，若自家頂樓、陽台能看得到焰火，力推民眾獨家享受焰火，不用到外面人擠人，而台中知名的連鎖自助KTV「超級巨星經貿旗艦店」正巧就位中央公園旁的中清路上，業者也順勢在臉書粉專PO文推出「唱歌煙火趴」，希望給消費者難忘的一夜。

業者表示，經連續兩晚實測，KTV頂樓面對中央公園方向一覽無遺，視野極佳，擁有最佳拍攝及觀賞點，不論當日是否來店消費民眾，只要晚上8點前向櫃台服務人員報名，領號碼牌登記後即可入場近距離賞國慶煙火，但由於頂樓空間有限，為了安全起見有人數總量管制，可入場人數也有限制，民眾不要錯過難得機會，唱歌開趴煙火看好看滿。

業者晚間在頂樓實測，面對中央公園方向一覽無遺。（業者提供）

頂樓的視野極佳。（業者提供）

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