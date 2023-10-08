屏東社區產業博覽會登場 周春米與冒險王阿布揭幕

屏東社區產業博覽會國慶連假登場，縣長周春米與冒險王阿布一起揭幕。（記者葉永騫攝）

2023/10/08 22:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東社區產業博覽會今天起連續2天在屏東公園盛大登場，民眾可以到屏東公園逛市集、看表演，享受社區產業特色食材與在地產業文化活力，冒險王阿布與縣長周春米縣長今天一起揭開活動序幕，邀請民眾一起來補貨買起來。

縣長周春米表示，每年國慶連假舉辦的屏東社區產業博覽會已成為屏東特色產業活動，今年匯集了50個農村社區及青年創業餐車，還有許多別具特色的社區表演與多樣產業型態食農手作體驗；展現農村再生社區產業成果，除了有枋寮新龍、萬巒赤山、長治德和等社區的美妝洗沐系列產品外，也有里港潮厝社區泰國蝦粥、萬巒成德香檬及可可果醬，近年很受遊客喜愛的社區產業餐桌活動體驗，都讓大家進到社區就感受到屏東美好。

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周春米和阿布也一起體驗特色野餐盒，有屏東代表性的水果薯泥沙拉、赤山社區旺萊豬肉漢堡及百香鳳梨蘋果冰茶、還有與成德社區香檸旺萊烤雞翅以及泗溝社區香濃可可奶酪；配上可可醬與保力社區的偷腐飴黑豆豆腐乳，搭配麵包製作簡單的野餐小點，相當的好吃，兩人讚不絕口。

除了白天的活動之外，晚間還有夢幻料亭，還有金曲原民歌手葛西瓦、女歌手林芯儀、都會民謠樂團青虫等表演，活動現場消費滿曾800元可參加「好屏夾夾樂」趣味遊戲，保夾精美加值好禮，物超所值。

周春米說，屏東農村社區有多元創造力和豐富生命力，社區要穩健的經營，必須要創造產值，並導入旅遊；而今年農村社區遊程餐桌活10月22日有200人次的社區餐桌饗宴，首度在屏東縣民公園辦理，餐券預計會秒殺熱光。

屏東社區產業博覽會國慶連假登場，吸引了滿滿的人潮。（記者葉永騫攝）

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