「名流家族」嘉義大會師 義賣老零件捐款做公益

名流家族大會師今天在嘉義市舉行，現場展示經典復古名流車款，十分吸睛。（張麗梅提供）

2023/10/08 15:07

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台灣機車大廠在1987年生產的第一部液冷式速可達名流150機車，曾被譽為「把妹神車」，是許多五、六年級生共同回憶，名流收藏家、嘉義求才令人力銀行總經理劉國文號召臉書「名流家族」逾200名車友，今在嘉義市舉行名流家族大會師，並舉辦義賣老車零件活動，加上劉國文自掏腰包2萬元，配合救國團嘉義團委會希望工程兒少服務據點服務計畫，總共捐出4萬元。

「名流家族大會師」車友今上午9點半集結於嘉義縣水上鄉北回歸線，上百台名流機車遊行至嘉義市中央廣場靜態展示，許多民眾駐足參觀，車友們互相交流收藏、保養心得。

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劉國文說，30多年前，名流機車就是時髦的代言人，被稱為把妹神車，當年最流行的元素、現今復古的呈現，仿跑車造型的掀蓋式頭燈，斜背式車頭、腳煞，每一項都是當年第一，不過許多零件也已停產斷料，需費心到國外找零件，但因對名流車的喜愛，花錢、花工，一切都值得。

劉國文今也陳列展示自己珍藏的擋泥板玉女圖，懷舊感十足。

劉國文說，今活動配合救國團嘉義團委會希望工程兒少服務據點服務計畫，舉辦老車零件義賣活動，除自己捐款2萬元、義賣所得，還集結名流家族大家的愛心，共捐出4萬元。

阿里山同濟會長、名流車友劉國文今發起名流家族大會師活動，逾200名車友與會。（張麗梅提供）

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