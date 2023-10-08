新竹直達桃園機場客運再增班 假日增至26班

新竹直達桃園機場國道客運再增班。（市府提供）

2023/10/08 12:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕疫情後計畫出國旅客持續增長，新竹市政府積極協調業者增開直達桃園機場的國道客運班次，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線繼8月增班至20班次，市府再協調日豪客運11日起至10月底，平日增班至24個班次、假日增班至26個班次，且增班計畫已獲交通部公路局核定，將依實際載客情形滾動檢討班次，以疏運出國旅遊人潮。

交通處表示，疫情結束後出國人潮與日俱增，市府持續與業者保持密切聯繫，請業者依市民乘車需求增加班次，暑假時因應市民出國需求，業者增加至20班次，考量市民乘車需求持續成長，經與業者協調，11日至31日平日增至24班次、假日增至26班次，且國道客運1250路線已納入「桃竹竹苗通勤定期票」優惠範圍，若有購買「桃竹竹」或「桃竹竹苗」通勤定期票的市民朋友，請多加利用。

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交通處補充，8月業者通知市府增班計畫，而後因人力調度不及臨時減班，嚴重影響市民乘車權益，市府接獲反映後，立即發函交通部公路局要求業者改善；此次增班計畫，市府已要求業者依規定提報公路局，且已獲該局核准及同意公告增班計畫，市府將與公路局持續督促業者依核定計畫行駛，若未依核定計畫行駛，將協請公路局依規開罰，確保民眾權益。

交通處提醒，「新竹轉運站－桃園國際機場」1250路線由日豪客運營運，由新竹轉運站發車，途經公園、二分局、馬偕醫院、清華大學、交通大學、第二航廈、第一航廈，票價為150元，可使用電子票證（悠遊卡、一卡通、icash）於車上刷卡或於車上購票。

若有無障礙需求，可提前2天預約（02-2975-3868），業者將協助安排無障礙車輛，照顧身障者交通需求，讓市民往返桃園機場更便利，車次資訊可至日豪客運網站查詢。

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