楊志良：再強推施打新冠疫苗誤國害民 疾管署4點回應反擊

疾管署疫情中心副主任李佳琳，說明最新的本土COVID-19疫情。（記者林惠琴攝）

2023/08/08 16:20

〔記者林惠琴／台北報導〕國內持續供應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，前衛生署署長楊志良投書媒體呼籲「此事應立即停止，別再誤國害民」。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，國內疫苗政策參考臨床試驗、國際作法，且至今累計2.1萬餘名COVID-19死亡個案，未完成接種3劑疫苗或未接種疫苗者占66%，強調疫苗接種仍是有效的防治策略。

楊志良投書媒體內容指出，新冠疫情初起時，各大藥廠來不及對病毒做詳盡研究，急著推出疫苗，各國政府也寄予厚望，但隨著對病毒的了解日益深入，已逐漸明白施打疫苗弊大於利。在病毒逐漸流感化之際，再強推施打實在是不智之舉。

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對此，曾淑慧強調，首先，我國COVID-19疫苗政策是依據各疫苗廠牌大型臨床結果，並參照世界衛生組織、美國疾病管制與預防中心、歐洲疾病預防管制中心等專業組織建議，及各國疫苗接種政策經驗，經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議決議後推動；提供疫苗也均通過食藥署緊急使用授權或核准。

其次，目前約77%民眾已接種至少3劑COVID-19疫苗，累計2.1萬餘名死亡個案中，未完成接種3劑疫苗，或未接種疫苗者共1萬3835例（占66%），顯見未接種至少3劑疫苗的死亡風險相對高。

再來，目前COVID-19疫苗接種持續以「疫苗加一」原則，提供「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「今年1月1日起尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」等民眾，尤其鼓勵65歲以上長者等重症高風險族群尚未接種者接種。

最後，中央研究院院士賴明詔的一篇專訪也提及疫苗在COVID-19防疫上的重要性，不是100%消滅COVID-19，而是可以減少重症發生率，對人類的衝擊就不會那麼大，且mRNA製造新疫苗快速且彈性，能迅速應對高突變病症。

曾淑慧強調，疫苗接種仍是防治傳染病有效的策略，且衛福部持續針對疫苗不良事件通報進行安全訊號偵測，尚未觀察到有安全疑慮。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新的本土COVID-19疫情，近7日每日平均新增74例（併發症），較前7日的89例下降17.3%；上週每日平均新增18例死亡，也較前一週的25例下降28%。另外，全國住宿式機構定期篩檢陽性率也從0.8%降至0.5%。近4週監測，本土檢出病毒株仍以XBB占88%為主流株。

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