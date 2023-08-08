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ROT引進民間旅宿業投資 逾30年石門山勞育中心9月封園整建

位於石門山的石門山勞工育樂中心，落成使用至今已逾30年，建物老舊且屢被質疑成效不佳。（記者鄭淑婷攝）

位於石門山的石門山勞工育樂中心，落成使用至今已逾30年，建物老舊且屢被質疑成效不佳。（記者鄭淑婷攝）

2023/08/08 16:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於石門山、石門水庫風景區旁的石門山勞工育樂中心，落成使用至今已逾30年，建物老舊且屢被質疑成效不佳，地方頻促整建、活化，桃市府勞動局以ROT方式引進民間旅宿業者投資，目前正在進行設計及請照等前置作業，並公告9月全區封園整修，預計2024年下半年完工，朝星級旅館目標經營。

石門山勞工育樂中心由改制前的桃園縣政府起造，初期由縣府直接經營，其後委外經營並歷經不同廠商，直到今年7月1日停止營運，期間主要以青年旅館為主，提供團客、工會、工廠、學校、大專院校活動及住宿等用途；歷經武漢肺炎疫情衝擊營運，加上建物使用至今逾30年，地方頻促重整老舊建物、活化轉型，近日石門山勞工育樂中心貼出9月全區封園整修公告，由於園區亦是石門山登山口之一，屆時登山客須轉往北側登山口入山。

勞動局表示，整建案以ROT（Reconstruction重建、Operation營運、Transfer移轉）方式引入民間業者投資，由旅宿業者川賦商旅實業股份有限公司得標，並投入約8200萬元進行整建工程，已進入設計及請照階段，得標廠商公告9月封園，不過，須等前置作業完成才能施工，預計時程為10月，項目包括園區整建、外觀拉皮、耐震強度補強等，預估2024年下半年完工，完工後廠商將依觀光發展條例取得旅館執照，朝星級旅館目標經營，但勞工教育定位不變。

位於石門山的石門山勞工育樂中心，落成使用至今已逾30年，建物老舊且屢被質疑成效不佳。（記者鄭淑婷攝）

位於石門山的石門山勞工育樂中心，落成使用至今已逾30年，建物老舊且屢被質疑成效不佳。（記者鄭淑婷攝）

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