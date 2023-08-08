迎接爸爸節 台南獻上「food爸爸，好食力」親子活動

迎接父親節，南市家庭教育中心舉辦「food爸爸，好食力」親子動手做料理慶祝活動。（圖由南市教育局提供）

2023/08/08 14:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接今天8月8日父親節，南市家庭教育中心今年首度結合學校舉辦「food爸爸，好食力」親子一起動手做料理慶祝活動，共有11所國小最近陸續登場，藉由食農體驗感受食物的美味和價值，不僅拉近家人間的距離，更傳遞滿滿的幸福滋味！

今年新推出的「food爸爸，好食力」計畫，透過各校發揮創意規劃慶祝活動，首場從佳里仁愛國小起跑，該校精心安排親子手工Pizza製作，從揉麵團、擀麵皮、鋪上食材、灑上胡椒粒，緊接著送入窯烤等待，最後由寶貝們將親手做的Pizza獻給爸爸，大聲說出「您辛苦了」，同時爸爸們一同牽起孩子們的手回應「感謝你們」

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南市家庭教育中心主任張冰嫈說，11所舉辦親子活動學校，都結合在地特產融入手作課程，例如新化區那拔國小設計結合在地農特產地瓜及無患子，製作地瓜水果吐司卷及無患子酵素洗潔劑；永康區崑山國小與學校營養師合作設計養生料理等。活動過程中還特別結合登革熱防治宣導，期待讓爸爸們度過一個健康又難忘的父親節。

台南市長黃偉哲表示，「爸爸就像山一樣的存在，是每個家庭中永遠的靠山」，感謝所有的爸爸們在家庭中默默無私付出，展現家庭支柱及子女依靠的後援力量，促成孩子放心追逐夢想。在這個專屬爸爸的節日也提醒兒女們送上祝福，無論是一句短訊、一張卡片或一個擁抱，相信溫暖的心意，就是最好的父親節禮物。

南市教育局長鄭新輝表示，隨著時代及社會的變遷，期待更多的爸爸投入育兒與家庭生活，透過共親職活動，父母在育兒生活中同心協力，讓親子幸福感更加分。

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