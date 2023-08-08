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考駕照要練車 高雄市12處路考練習場免費又安全

高雄設有12處機車路考練習場免費又安全。（記者陳文嬋攝）

高雄設有12處機車路考練習場免費又安全。（記者陳文嬋攝）

2023/08/08 13:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄發生女大生為考駕照夜練騎機車，不幸人車衝落愛河殞命令人遺憾，其實高雄目前有12處免費機車路考練習場，除了4處監理所站上班時間開放外，另有6處社區活動中心、宮廟廣場全天候開放，提供新手安全練習場地。

根據公路總局資料，高雄現有4處監理所站設有免費機車路考練習場，包括楠梓區的高雄市區監理所、苓雅區監理站、旗山區監理站、鳳山區的高雄區監理所，另外茄萣區茄萣國中周一至周五放學後，傍晚5時30分至6時半小時，也提供民眾免費機車路考練習。

高雄地區監理所考量高雄幅員廣大，攜手在地宮廟、社區活動中心，於廟前廣場、社區空地，劃設免費機車路考練習場，梓官區赤崁慈善宮晚間除了有團體要使用廣場外，凌晨5時對外開放至晚間7時。

其餘旗津區中洲廣濟宮、六龜區天后宮、湖內區葉厝社區活動中心、永安區永安宮廟前廣場、彌陀區彌壽宮、林園區林園王公廟，全天候提供場域，讓民眾練習熟悉了再考。

高雄市區監理所長劉育麟表示，機車路考練習場比照實際路考場地，畫設直線平衡、行人穿越、交叉路口二段式左轉、變換車道、直角轉彎、停車再開、鐵路平交道，總計路考7個項目完全模擬考場，提供新手安全練習場地。

劉育麟指出，機車考照大多以學生為主，機車路考練習場讓民眾就近練習，增加熟練度，提高通過率，呼籲新手切勿於人行道、一般道路或河堤便道練習，以避免發生意外造成遺憾。

另外，交通部推動「機車上駕訓．安全不靠運」政策，以強化民眾道路駕駛安全觀念的提升和建立正確的駕駛習慣，公路總局今年提供4萬個名額，經駕訓班訓練並考取駕照者可補助1300元，高雄市區監理所轄區中低收入戶可以減免全部學費，高雄目前已成立6家普重機車駕訓班，可提供民眾報名練習及考照。

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