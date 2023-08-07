單日新高+44！台南登革熱破900例 「近半個城」都有確診者

台南市政府呼籲民眾噴藥時減少帆布覆蓋情況，避免形成防疫死角。（南市衛生局提供）

2023/08/07 19:02

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增44例本土登革熱，再創單日確診新高，且累積突破900例，光是永康區就直逼300例，共17區淪陷，總計達920例。南市府今天邀集各領域權威學者再次召開諮詢會議，市長黃偉哲表示，本著「他山之石，可以攻錯」的精神，廣納專家學者的建議，滾動式修正登革熱防治策略。

台南登革熱累計達920例，確診分布為仁德區225例、東區259例、永康區285例、安南區56例、善化區4例、南區22例、北區35例、中西區8例、新化區3例、歸仁區12例、關廟區4例、安平區2例、新營區1例、柳營區1例、楠西區1例、左鎮區1例、七股區1例，共17個行政區淪陷，幾乎半個台南市都出現確診者。

請繼續往下閱讀...

台南登革熱疫情持續嚴峻，市府今天邀集台灣大學公共衛生學院教授詹長權、流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙及金傳春、國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心首席防疫顧問陳錦生教授、杜武俊教授及黃旌集博士等各領域權威學者再次召開諮詢會議。

專家學者紛紛提出建議，強調防治登革熱最重要的還是落實孳清、找出隱性孳生源，及擴大採檢找出隱藏病例，才能阻斷社區傳播鏈；尤其若群聚持續發生，恐會有重症病例出現，應加強高風險接觸者擴大採檢。特別的是，近期戶外病媒蚊密度監測無明顯增加，但室內病媒蚊指數大幅上升，提醒民眾應儘快清除家戶內孳生源。

另近期疫調發現，確診病例周邊後續仍出現確診者，顯示熱區化學防治後需持續回防，才能達到較佳防治成效。疾管署南區管制中心主任李翠鳳則觀察到，化學防治執行時民眾有過度包覆現象，導致化學防治成效不彰，也致使後續仍需要重複噴藥的情況產生。呼籲民眾噴藥時減少帆布覆蓋情況，避免形成防疫死角。

南市府今天邀集各領域權威學者召開諮詢會議，滾動式修正登革熱防治策略。（南市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法