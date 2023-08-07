嘉縣登革熱累計5例 梅山傳播鏈再增1例

嘉義縣梅山鄉今新增一例本土登革熱病例，縣府至家戶週邊清消。（嘉義縣政府提供）

2023/08/07 18:42

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣本土登革熱病例今天再增1例，為4日首起案例的營建公司同事，因快篩陽性經血清檢驗判定確診，目前全縣累計共5例。

縣衛生局長趙紋華表示，嘉縣4日確診首起病例為營建公司員工，該公司近期承作雲林縣古坑擋土牆工程，因有症狀就醫確診，衛生局啟動疫調，通知同公司人員及接觸者快篩，有3人快篩陽性，昨判定2例確診後，今天再增1例、55歲男性確診，目前梅山鄉3例、竹崎鄉2例。

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為防堵疫情，縣府整合衛生、環保、警政與軍方啟動三波化學清消，並進行441戶孳生源清查，嘉義縣長翁章梁今邀請衛生福利部南區疾病管制署專門委員蔡遠鵬，以及竹崎鄉長曾亮哲、梅山鄉長林俊謀與會，研擬監督機制與防疫作為，縣衛生局要求每2週開1次會議，各鄉鎮市只要出現2名以上患者，公所就要成立應變中心進行後續追蹤。

翁章梁說，縣府防治登革熱以「確實滅蚊」與「向民眾宣導防蚊」分頭進行，參考蚊子的生命週期、出沒時間高峰及飛行距離擬定清消對應策略，並提醒民眾落實「巡、倒、清、刷」，清潔積水處所，防止蚊子孳生。

趙紋華呼籲民眾，近日下雨不斷，居家周邊如堆置物品或擺放開放性儲水容器，一定要清除積水，減少蚊蟲孳生及染疫風險，並配合家戶化學噴藥，違者可依傳染防治法最高開罰30萬元。

嘉義縣長翁章梁今天邀集相關單位召開登革熱防疫應變會議。（嘉義縣政府提供）

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