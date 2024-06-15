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週日悶熱衝36度 山區注意午後雷雨

氣象署預報，週日天氣悶熱，金馬地區易有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴為主。（資料照）

氣象署預報，週日天氣悶熱，金馬地區易有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴為主。（資料照）

2024/06/15 20:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週日（16日）天氣仍受西南風影響，但強度比今天稍減弱。各地天氣以多雲到晴為主，山區午後則要注意雷陣雨，天氣悶熱，外出請做好防曬措施，多多補充水分。

中央氣象署預報，週日清晨到上午西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，預估中南部降雨會逐漸減少，金、馬地區因較靠近鋒面，易有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部較大雨勢，其他地區則為多雲到晴。北部、東北部地區及其他山區因午後熱力作用有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區並有局部較大雨勢的可能。

氣象署也提醒，馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意天氣變化及航班資訊。

氣溫方面，週日各地高溫約32到34度，花、東有局部36度以上高溫出現的可能，東南部地區要留意西南風沉降造成焚風。

未來幾天天氣，天氣風險公司指出，西南風強度下個星期會逐漸減弱，而且風向變得比較偏南。中南部會比較不容易受到海上對流影響，台灣會轉為午後山區陣雨的天氣型態，北部、東北部平地一樣有短暫陣雨機會；目前看來，下週三（19日）以後太平洋高壓會略為增強，台灣位於高壓西側邊緣，上午天氣晴到多雲為主，午後對流降雨則會逐漸退縮到山區。

紫外線指數部分，台東縣達危險級，基隆市、台北市、新北市、連江縣為高量級，其他縣市皆為過量級。

空氣品質方面，週日受西南風影響，迎風面擴散條件較佳。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

週日各地高溫約32到34度，花、東有局部36度以上高溫出現的可能。（擷取自中央氣象署網站）

週日各地高溫約32到34度，花、東有局部36度以上高溫出現的可能。（擷取自中央氣象署網站）

週日花、東可能出現36度以上高溫出現。（擷取自中央氣象署網站）

週日花、東可能出現36度以上高溫出現。（擷取自中央氣象署網站）

多數縣市紫外線指數達過量級，台東縣更達到危險級。（擷取自中央氣象署網站）

多數縣市紫外線指數達過量級，台東縣更達到危險級。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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