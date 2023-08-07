最好的父親節禮物 高醫大校長繼承父志榮獲師鐸獎

高醫大校長楊俊毓（左）獲得今年師鐸獎的殊榮，他的學生、新光醫院副院長洪子仁（右）特地製作感謝師恩的獎座送老師。（記者林曉雲攝）

2023/08/07 09:45

〔記者林曉雲／台北報導〕父親節前夕，高雄醫學大學校長楊俊毓將今年榮獲師鐸獎的殊榮，獻給在天上的父親楊連益。楊俊毓受訪表示，他的父親從事教育工作45年，擔任過國小和國中老師，更曾榮獲兩次台灣省特殊優良教師（師鐸獎前身）及全國十大最佳輔導楷模，父親身上的兩枚胸章代表他拿過兩次師鐸獎，兩代奉獻教育加起來超過82年，今年他和父親一樣獲得教育界最高榮譽，對他和父親都是最好的父親節禮物。

楊俊毓在台南七股長大，身為家中長子，從小看到父親對教育和對學生的付出，啟發他也立志走入杏壇。他回憶父親在國中教書時，不管是教升學班或非升學班，都會因材施教，輔導升學班學生考上第一志願，把班級教到升學率第一，對於當時所謂的放牛班學生，也鼓勵學生不會讀書沒關係，但天生我材必有用，要有志氣有信心，因此要求學生要拿到整潔比賽第一名，讀書贏不了，打掃要贏，藉此建立學生的榮耀感。

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楊俊毓也分享，父親總是鼓勵學生「行行出狀元」，還會帶著學生開班會，要學生輪流擔任班會主席，訓練他們的領導能力，鼓勵他們未來也可能成為中小企業的老板，而且注重學生的英文能力，強調至少要有基本英文能力，即使長大開計程車，也可以接待外國旅客成為更優秀的運匠，他從父親身上感受到教育的價值和意義，決心傳承父親因材施教和有教無類的精神。

楊俊毓考上台大公衛系，再拿到台大碩士，公費留學美國取得博士學位，民國75年進入高醫任教。他的學生、新光醫院副院長洪子仁說，老師楊俊毓凡事以學生為中心，學生有困難必給予協助，一路從系主任、所長、學院院長、資訊長、副校長、代理校長做到校長，是高醫大創校以來首位非醫師背景的校長，且首創高醫國際志工節，善盡高醫大的大學社會責任，甚至放棄教授年休，專心做好教學及行政工作。

楊俊毓出版「俊逸文集」及「毓馨文集」二本書，售出近2萬冊，版稅全數捐給高醫大「起飛圓夢助學專款」，幫助經濟不利學生安心就學，其中「俊逸文集」書中「人不可以無癖」一文，並獲選為國三的國文教科書內容。

高醫大校長楊俊毓的父親楊連益（如圖）從事教育工作45年，胸前兩枚獎章是他兩次獲得台灣省特殊優良教師（師鐸獎前身）的殊榮。（高醫大提供）

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