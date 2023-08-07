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    緊臨聚落卻要蓋納骨堂 鄉親冒雨拉白布條杯葛說明會

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處，紅色布條為說明會現場。（民眾提供）

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處，紅色布條為說明會現場。（民眾提供）

    2023/08/07 08:18

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉新置村一處鄰近公墓的私有地，有禮儀公司計畫建造納骨塔，卻引來鄉親不滿反彈，昨天50餘人高舉白布條至說明會場前抗議，住家就在後方的徐姓男子表示，寧可冒雨站在門口也不願進入會場棚子淪為人頭，表達鄉親不願與私有納骨塔為鄰。

    萬巒鄉現已有新式納骨塔，格位尚且足夠，但新置村這塊屬殯葬用地的土地，多年來有不少人希望購入後作為納骨堂使用，甚至曾於2014年已申得建照，但卻無法動工致失效，顯見地方反對聲音難以弭平。

    沒想到今年納骨堂的提案再度捲土重來，由來自桃園的寶塔管理顧問有限公司統籌，有意向縣府提出興辦鴻佑紀念園區納骨堂的事業計畫，並在送件前先向鄉民徵詢意見，未料，於7月22日所舉行的第一次說明會，不僅通知不到位，許多村民根本不知道有此一事，尤其簡報中更將他人私有土地擅自劃為園區土地，引發周遭居民不滿。

    為表達堅絕反對意見，鄉親醞釀抗議，原定第二次說明會仍於地方活動中心舉辦，但因受到鄉親反對不出借給該公司，該公司倉皇移到其預定地並搭上棚子作為簡易說明會場地，聞風而來的居民就在場外集結，最後約有50多人到場，村長鄭松益、鄉代表陳平貴及林成宏到場關心。

    民眾就在會場外大喊「我們不要和納骨堂為鄰！」、「抗議」，在第一次說明會就被劃入預定園區的居民徐男不滿表示，大家都沒被通知就被劃入，對方有偽造文書之嫌，加上新置村有土石流潛勢，若大興土木恐為地方帶來很大風險，大家住在新置，要的就是寧靜美好，絕對不是要三不五時就有人來吹「西索米」吵人，而整場說明會根本就沒有在地人，大家都很明確的展現拒絕的意志。

    其它居民則說，這塊地爭議已久，每次都是有人要打造成生命園區，但卻完全不理會在地人的想法，加上許多民居距離不到200公尺，根本就違法，且現在又拿2014年的建照，擺明就是要隱瞞現階段拿不到建照的事實，加上第二次說明會的地點也未通知就要召開，且對第一次的疑慮都是草草帶過，在在的手法都令人無法接受，寧願冒雨抗議，也不要進棚子淪為人頭。

    該寶塔管理顧問有限公司則在說明會上指出，有關畫到他人土地部分已經修正，過期建照是代表曾經有申請通過，土石流也與園區的建物無涉，希望第三次說明會鄉親能坐下來商談。

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處。（民眾提供）

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處。（民眾提供）

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處。（民眾提供）

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處。（民眾提供）

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處。（民眾提供）

    近50名鄉親高舉白布條出動抗議納骨堂想設在靠近民居處。（民眾提供）

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