世客博2大主展館開箱搶先看！ 必拍打卡「亮」點超吸睛

世界客家博覽會世界館展出的光域漫遊環型裝置，是全國室內最竹編科技環。（記者李容萍攝）

2023/08/03 22:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府主辦「2023世界客家博覽會」將於8月11日至10月15日登場，以「Travel to Tomorrow天光日个客家」為主軸，打造全球首次以客家文化為主題的國際級博覽會，市府今（3日）搶先開箱「台灣館」及「世界館」兩大主展館，台灣館介紹台灣14個縣市的客家文化，其中屏東的六堆稻田展區能聞到淡淡的稻香；世界館以「光的大劇場」為主，館內2樓直徑達18公尺的光域漫遊環型裝置，堪稱全國室內最大裝置藝術。

台灣館以「扎根與共榮：有客當靚（最美）」為策展主題，三大主題最大亮點在於可一次開箱認識全國14縣市的客家，展現客家多元的面貌，包含：都會客—台北市「發聲‧發生」、新北市「客之譯術」；接著進入台3線沿途的縣市，包含桃園市「客家無限之詩」、新竹縣「信念匯聚之地」、新竹市「客家煉金術」、苗栗縣「山項‧尋」、台中市「沐山之客—沐浴山林豐饒生態的山城客家」。

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往南走，有南投縣「客中有客，南投好客氣」、雲林縣「覓覓詔安—百年文化釀造的神秘詔安風味」、台南「台南400‧客與同行—府城400年潛藏客家」、高雄「觸動未來客」、屏東縣「聚域六堆之客」；以及台9線沿途的花蓮縣「洄瀾縱谷好客」、台東縣「客家‧原鄉‧新故鄉」。

台灣館策展人林鑫保表示，走入各縣市展區，可發現許多具有互動性及特效聲光的展示，也運用最新AI科技，讓逛展有更深刻的五感體驗，從中感受到客家文化不只是客家人的文化，更成為豐富台灣文化的多元色彩。

世界館循著從台灣走向世界，如何在環境中求新求變，並如光一般在世界各地照亮發熱。四大展區中，「走向世界」的球體投影動畫展演，展現客家在世界的發展旅程；「世界客家」呈現各洲的客家人口分布，並以一頂頂的穹頂，呈現各國的客家風情，導引出大伯公、客家獅、豬仔錢、船隻與過蕃歌等獨特的客家文化；「點亮世界」規劃「客家名人堂」，介紹21位具有客家血統的名人，這些名人遍布新加坡、古巴、模里西斯、祕魯、夏威夷等地，從建國先驅、政治家，到藝文巨擘、商業、學術等各領域的佼佼者，讓大家看見客家人對世界的影響與貢獻。

世界館策展人王騰崇說，世界館2樓的光域漫遊環型裝置，有落地及懸空的環形狀，讓觀賞者有不同的貼近視角，因此動用鋼索吊鋼絲固定維持穩固，並由3至4位人員直接進場竹編，民眾可掃QRCODE將代表自己的圖像，放映環內中，象徵大家的連結。

世客博另有兒童美術館、橫山書法藝術館、原住民族文化創意產業園區、1895乙未保台紀念公園、永安海螺文化體驗園區、北區客家會館、台灣客家茶文化館、崙坪文化地景園區等8大副展館，也都各具特色。

世界客家博覽會世界館展出的光域漫遊竹編裝置，呼應「Travel to Tomorrow天光日个客家」主軸。（記者李容萍攝）

台灣館策展團隊介紹台灣館以「扎根與共榮：有客當靚（最美）」為策展主題。（記者李容萍攝）

台灣館由屏東的六堆稻田展區能聞到淡淡的稻香。（記者李容萍攝）

台灣館新竹縣「信念匯聚之地」作品。（記者李容萍攝）

台灣館桃園市「客家無限之詩」作品，圖中雖是光環境卻也是真實的水池。（記者李容萍攝）

台灣館雲林縣「覓覓詔安—百年文化釀造的神秘詔安風味」展區。（記者李容萍攝）

台灣館花蓮縣「洄瀾縱谷好客」展區。（記者李容萍攝）

世界館「點亮世界」展區規劃「客家名人堂」，介紹21位具有客家血統的名人。（記者李容萍攝）

世界館以「光的大劇場」為主軸。（記者李容萍攝）

世界館以「光的大劇場」為主軸，「走向世界」的球體投影動畫展演，展現客家在世界的發展旅程。（記者李容萍攝）

世界館呈現各國的客家風情，圖為客家獅。（記者李容萍攝）

搶先開箱「台灣館」讓這次結合桃園智慧城市特色的策展內容也提前曝光。（記者李容萍攝）

搶先開箱「台灣館」讓這次結合桃園智慧城市特色的策展內容也提前曝光。（記者李容萍攝）

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