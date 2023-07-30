義民中學傳解雇教師 教育部：學校應速協商

私立義民中學傳出解雇教師，教育部國教署今表示，學校應速與教師協商。（資料照）

2023/07/30 19:33

〔記者林曉雲／台北報導〕位於新竹縣的私立義民中學傳出校方解僱多名老師，主管機關教育部國教署今對此表示，部分教師修改服務規約內容，且於應聘書簽名後送達學校，於聘約內容未確認前，應由學校與教師儘速協商，教師如未有教師法規定之不續聘情事，學校應予續聘。

自稱義民高中高二學生在網路社區代發貼文，指自己的國中導師「被學校用不合法程序解聘」。校方則發聲明指，部分教師未同意學校刪除修改應聘書所附服務約定內容，而未能建立聘任關係，此事全權委託律師處理。

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國教署表示，依教師法規定，高級中等以下學校教師經教師評審委員會審查通過後，由校長聘任，教師聘任後，除非有教學不力或不能勝任工作具體事實、違反聘約情節重大等情事，經教師評審委員會審議通過，並報主管機關核准後，才可予以解聘或不續聘，如未有教師法規定之解聘、停聘、不續聘等情事，於聘期屆滿前，應經教師評審委員會審議通過後予以續聘。

國教署說明，依義民中學應聘書規定，教師接獲聘書3日內於應聘書簽名後送達學校即為應聘，部分義民中學教師修改服務規約內容，且於應聘書簽名後送達學校，教師刪除修改服務規約內容，於聘約內容未確認前，應由學校與教師儘速協商，而教師如未有教師法規定之不續聘情事，學校應予續聘。

國教署表示，7月28日已函請學校說明，另請學校妥為安排暑輔及開學後相關課務事宜，以維護教師工作權及學生受教權益。

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