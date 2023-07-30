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    宜蘭童玩節水戰車被爆暗藏危險 傳有6人受傷已撤除

    宜蘭童玩節一天傳有6人受傷，受傷小朋友臉部被翻倒的水戰車刮掉一層皮。（圖擷取自「宜蘭知識+」；本報合成）

    宜蘭童玩節一天傳有6人受傷，受傷小朋友臉部被翻倒的水戰車刮掉一層皮。（圖擷取自「宜蘭知識+」；本報合成）

    2023/07/30 17:35

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭國際童玩藝術節戲水區水戰車發生傷人意外，一名7歲小朋友臉部被刮掉一層皮，眼角也撞擊流血，傳出同一天有6人玩這項設施受傷；縣府文化局今天回應，已撤除水戰車，同步強化園區安全管理。

    童玩節本月17日才發生兒童從戲水區滑水道高速滑下水床，撞到正在撿拾手臂圈的工讀生，雖然沒有受傷，卻讓在場目擊者嚇出一身冷汗，家長怒批工作人員安全教育不及格，不料，昨天下午又有小朋友玩水戰車受傷，戲水區安全引發討論。

    遊客以「大家去童玩節玩水要小心」為題，在地方臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，7歲小孩到童玩節玩水幫浦（即水戰車），水戰車是金屬製的，固定在泳圈上浮於水面，壓下時會整座翻覆，他的小孩因為這樣，臉部被翻倒的水戰車刮掉一層皮，眼角撞擊受傷，幸好沒有傷到眼球。

    遊客小孩被帶到童玩節醫療站擦藥，聽說當天有6名小朋友玩水戰車受傷，這名家長希望主辦單位改善，也提醒大家帶孩子入園玩水時注意安全。網友回應，「之前我小孩也是玩這個受傷」、「除了檢討設備的部分，也要正確使用才安全」。

    縣府文化局解釋，童玩節戲水區前天投放20組水戰車，有遊客使用時受傷，大會深感歉意，活動期間園區設施有投保公共意外責任險，會提供傷者醫療給付，針對此次個案將持續追蹤關心。初步了解，事發當天有2人玩水戰車受傷到醫療站處理，另有4人包紮冰敷，原因仍待釐清。

    文化局表示，大會已撤除水戰車，為避免類似情形再度發生，強化園區安全管理及各項遊具檢查維護，要求工作人員提醒遊客遊具正確使用方式。本屆童玩節為期44天，將在8月13日閉幕。

    宜蘭童玩節水戰車被爆暗藏危險，一天傳有6人受傷。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    宜蘭童玩節水戰車被爆暗藏危險，一天傳有6人受傷。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    一名7歲小孩到童玩節玩水戰車，眼角撞擊受傷。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    一名7歲小孩到童玩節玩水戰車，眼角撞擊受傷。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    受傷小朋友臉部被翻倒的水戰車刮掉一層皮。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    受傷小朋友臉部被翻倒的水戰車刮掉一層皮。（圖擷取自「宜蘭知識+」）

    童玩節17日發生兒童從戲水區滑水道高速滑下水床，撞到正在撿拾手臂圈的工讀生（紅圈）。（圖擷取自臉書「宜蘭大小事」）

    童玩節17日發生兒童從戲水區滑水道高速滑下水床，撞到正在撿拾手臂圈的工讀生（紅圈）。（圖擷取自臉書「宜蘭大小事」）

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