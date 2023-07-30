加州洪堡郡教育參訪團 訪嘉市深度交流

美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團到嘉義市福樟良材木創工坊參觀體驗。（嘉義市政府提供）

2023/07/30 16:35

〔記者林宜樟／嘉義報導〕來自美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團，27日抵達嘉義市進行7天6夜的教育深度交流，由嘉義市英語教學資源中心安排到嘉義公園、孔廟、嘉義市美術館參觀，並與學生交流對談，明天（31日）起來教育參訪團將與自全台各地15校與加州合作的姐妹校台灣教師、教育部國教署、美國在台協會、傅爾布萊特計畫代表進行交流工作坊，擴大跨國教育交流。

嘉義市長黃敏惠表示，2022年8月8日與加州洪堡郡教育廳簽訂教育合作備忘錄，從線上交流、教師共備開始，逐步發展加深姐妹校合作計畫，讓嘉義市與洪堡郡雙方學子連接彼此，擴展國際視野與涵養多元文化素養；透過中正大學教育所長鄭勝耀與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart媒合、嘉義市政府支持與嘉義市模擬聯合國協助，促成這次「產、官、學」實體教育交流。

請繼續往下閱讀...

嘉義市英語教學資源中心、中正大學、模擬聯合國、精忠國小與志航國小等參與執行跨國教育交流活動，前晚晚宴黃敏惠與Colby Smart相互致贈紀念品，Colby Smart感謝嘉義市友善接待，並展示中文成語。教育參訪團還搭乘電動公車進行深度體驗，到嘉義公園、孔廟、福樟良材木創工坊、嘉義市美術館參觀體驗，模擬聯合國協會工作坊則與教育參訪團分組交流對談。

市府教育處長林立生表示，嘉義市與加州洪堡郡合作姐妹校計畫學校有志航國小、精忠國小與嘉義高中，未來將讓更多學校進行聯結。明天起中正大學與嘉義市政府舉辦「2023台美姐妹校.教師共備交流工作坊—從嘉市出發」，將在精忠國小與志航國小以SDGs議題展開，進行深度交流。

美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團與模擬聯合國協會學生對談。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠（左）與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart（右）雙方相互致贈紀念品。（嘉義市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法