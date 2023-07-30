為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    加州洪堡郡教育參訪團 訪嘉市深度交流

    美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團到嘉義市福樟良材木創工坊參觀體驗。（嘉義市政府提供）

    美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團到嘉義市福樟良材木創工坊參觀體驗。（嘉義市政府提供）

    2023/07/30 16:35

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕來自美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團，27日抵達嘉義市進行7天6夜的教育深度交流，由嘉義市英語教學資源中心安排到嘉義公園、孔廟、嘉義市美術館參觀，並與學生交流對談，明天（31日）起來教育參訪團將與自全台各地15校與加州合作的姐妹校台灣教師、教育部國教署、美國在台協會、傅爾布萊特計畫代表進行交流工作坊，擴大跨國教育交流。

    嘉義市長黃敏惠表示，2022年8月8日與加州洪堡郡教育廳簽訂教育合作備忘錄，從線上交流、教師共備開始，逐步發展加深姐妹校合作計畫，讓嘉義市與洪堡郡雙方學子連接彼此，擴展國際視野與涵養多元文化素養；透過中正大學教育所長鄭勝耀與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart媒合、嘉義市政府支持與嘉義市模擬聯合國協助，促成這次「產、官、學」實體教育交流。

    嘉義市英語教學資源中心、中正大學、模擬聯合國、精忠國小與志航國小等參與執行跨國教育交流活動，前晚晚宴黃敏惠與Colby Smart相互致贈紀念品，Colby Smart感謝嘉義市友善接待，並展示中文成語。教育參訪團還搭乘電動公車進行深度體驗，到嘉義公園、孔廟、福樟良材木創工坊、嘉義市美術館參觀體驗，模擬聯合國協會工作坊則與教育參訪團分組交流對談。

    市府教育處長林立生表示，嘉義市與加州洪堡郡合作姐妹校計畫學校有志航國小、精忠國小與嘉義高中，未來將讓更多學校進行聯結。明天起中正大學與嘉義市政府舉辦「2023台美姐妹校.教師共備交流工作坊—從嘉市出發」，將在精忠國小與志航國小以SDGs議題展開，進行深度交流。

    美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團與模擬聯合國協會學生對談。（嘉義市政府提供）

    美國加州洪堡郡（Humboldt County）的教育廳參訪團與模擬聯合國協會學生對談。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（左）與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart（右）雙方相互致贈紀念品。（嘉義市政府提供）

    嘉義市長黃敏惠（左）與洪堡郡教育廳副廳長Dr. Colby Smart（右）雙方相互致贈紀念品。（嘉義市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬公國中、龍門國小與帛琉柯羅小學 簽訂合作意向書
    2023/05/26 19:31

    馬公國中、龍門國小與帛琉柯羅小學 簽訂合作意向書
    教育部補助111校公立國中小 與英語國家學校締結姐妹校
    2023/04/24 14:45

    教育部補助111校公立國中小 與英語國家學校締結姐妹校

    60歲男星攀高崖 驚爆：竟天天吃這藥！
    茄萣國中小、日本熊本縣市學生線上分享夢想 40位學生展現友誼
    2022/08/21 15:59

    茄萣國中小、日本熊本縣市學生線上分享夢想 40位學生展現友誼
    不必出國留學 讀台中女中也能取得美國高中文憑
    2020/01/13 21:15

    不必出國留學 讀台中女中也能取得美國高中文憑

    樂淇聲淚俱下 郭辦處理方式為重點
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播