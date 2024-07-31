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彰縣25支科技執法8/1起宣導 這4支「動態捕捉」取締未禮讓行人

位於和美鎮彰新路5段與嘉卿路口的科技執法，兼具取締「未禮讓行人」車輛。（交通隊提供）

位於和美鎮彰新路5段與嘉卿路口的科技執法，兼具取締「未禮讓行人」車輛。（交通隊提供）

2024/07/31 19:06

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣新增科技執法系統總數多達30支，其中25支將從8月1日起展開宣導，10月1日正式取締，這25支科技執法都將取締超速、闖紅燈，其中4支還兼具取締「未禮讓行人」。縣警局交通隊表示，這4支主要是執法設施上加裝動作感應裝置，可以動態捕捉行人與車輛，一旦車輛違規未禮讓行人就會拍攝。

這4支兼具取締「未禮讓行人」的科技執法，分別位於和美鎮彰新路5段與嘉卿路口、和美鎮道周路與鹿和路6段路口、二林鎮斗苑路4段與太平路1段路口、二林鎮二城路6號前。

交通隊指出，汽車行經斑馬線時應禮讓穿越的行人，車輛不停讓行人取締的認定基準，是汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足3公尺（約1個車道寬）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，即構成違規要件；科技執法的「動態捕捉」系統即會進行拍攝。車輛未禮讓行人，依道路交通管理處罰條例第44條第2項規定，處1200元以上6000元以下罰鍰。

除了25支即將從8月1日起進行宣導，並將從10月1日起正式取締之外，另外還有5支科技執法，分別位於彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、秀水鄉彰水路與中山路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口、北斗鎮中山路與文苑路口，由於還須廠商進一步測試與驗收，因此宣導期、取締時程都將往後延，實施日期未定。

彰化縣25支科技執法都將從8月1日起宣導，為期2個月。（交通隊提供）

彰化縣25支科技執法都將從8月1日起宣導，為期2個月。（交通隊提供）

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