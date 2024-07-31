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屏東縣A1車禍死亡半年累計73人 高齡者3類事故率相對高

屏東縣A1車禍死亡事故累計達73人。（屏東縣警局）

屏東縣A1車禍死亡事故累計達73人。（屏東縣警局）

2024/07/31 19:44

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府6月A1事故（A1指當場或24小時內死亡）死亡人數達15人，較去年同期增加2人，累計屏東縣半年來已有73人因為車禍死亡，縣長周春米呼籲民眾應有「行人至上」的共識，注意行車及自身安全，以維護安全及友善的交通環境。

屏東縣隊統計，113年1至6月A1死亡事故，1月7人、2月16人、3月14人、4月18人、5月3人、6月15人，半年來共計73人，屏東地區高齡者在機車、行人及無號誌路口事故率相對較高，肇因以分心駕駛、未依規定讓車、未依規定減速、未注意車前狀況、違反號誌管制或未遵從指揮者為多。

此外，暑假期間青少年經常結伴出遊，無照駕駛或剛考領駕照的青少年常因不了解交通法規，或對於道路狀況及駕駛技術欠缺熟稔，且缺乏防禦駕駛觀念，屏東縣政府已針對無照駕駛、危險駕車（飆車）、超速及酒後駕車等違規項目特別加強取締。

周春米呼籲，青少年務必取得駕駛執照、上路時遵守交通安全規則並建構防禦性駕駛觀念，提醒長者們在行走及騎乘機車應有的安全觀念，縣府將會加強在社區關懷據點、原鄉部落的文健站、學校等地點加強宣導，讓家長及學生強化交通安全知識及守法觀念。

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