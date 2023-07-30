卡努開眼轉中颱！若路徑稍南偏 氣象局：不排除發海警

今年第6號颱風「卡努」持續發展，已於今下午增強為中度颱風，雲圖上已可以看到颱風眼的出現。（圖擷自中央氣象局）

2023/07/30 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕今年第6號颱風「卡努」持續發展，已於今（30日）下午增強為中度颱風，預估週二、三（8月1日、2日）最接近台灣北方海面，氣象局指出，若路徑稍南偏，不排除發布海上颱風警報。

根據中央氣象局最新觀測顯示，中度颱風卡努今下午2時的中心位置在北緯19.6度，東經132.6度，以每小時19公里速度，向北北西進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，七級風平均暴風半徑擴大至220公里，十級風平均暴風半徑80公里。

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氣象局表示，卡努颱風將先朝北北西轉西北移動，明（31日）通過琉球海面，8月1至2日行經台灣北方外海後進入浙江，不過部分系集模式路徑預測顯示颱風向西移動時有較接近北部海面的可能，路徑與太平洋高壓的強度變化及颱風本身大小及強度發展有密切關係。

依最新預測路徑評估，颱風最接近台灣的時間為8月1日晚至2日，若路徑稍南偏，1日清晨至上午有發布海上颱風警報的機會，若路徑向北調整，則發布海上警報機率降低，目前預報仍有不確定性，須持續觀察。

受到颱風接近，明起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖將有長浪發生；8月1-2日受颱風外圍環流影響，北部及東南部海面風浪逐漸增強，北部、中南部地區及馬祖有局部短暫陣雨，東部及東南部將有焚風發生，3日起西南風逐漸增強，南部及中部地區易有短暫陣雨，惟雨勢大小與西南風強度及水氣多寡相關，請留意最新預報資訊。

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