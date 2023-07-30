台中最美獨立書店 羅布森撐10年今熄燈

汪世旭在台中烏日溪尾里打造「最美書店」的羅布森書蟲房，優美的環境，曾吸引許多人慕名而來。（圖由汪世旭提供）

2023/07/30 19:03

首次上稿 13:02

更新時間 19:03

〔記者陳建志／台中報導〕羅布森董事長汪世旭，10年前為了一圓打造全世界最美書店之一的夢想，在台中烏日稻田間開設了「羅布森書蟲房」獨立書店，不但可外借，還許諾要開滿10年，但在電子書、網路書店夾擊下經營困難，決定今天吹起熄燈號，汪世旭說心中雖然很不捨，但很高興能堅持了10年，未來則規劃捐贈一座上億的圖書館，讓愛書的使命能延續。

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愛書的汪世旭說，2013年在中彰投交界的台中烏日溪尾里打造了「羅布森書蟲房」獨立書店，希望讓大家有一個舒適的閱讀空間，當時並立下書籍可外借、開滿10年，以及成為全世界最美的書店之一的三大目標，藏書包括童書、繪本、建築、美學等各類的書籍。

因位於僻靜的鄉間，環境相當清幽，在口耳相傳下吸引全國各地愛書人慕名而來，除了讓民眾看書，也提供咖啡、蔬食，雖是小小的獨立書店，因藏書超過8千冊，還和台中市立圖書館合作可在市圖各分館還書，讓借書的民眾增加。

不過在網路書店、電子書和疫情夾擊下，書店經營困難，前年底從烏日搬到台中市西區的五權西路大樓，汪世旭說，原以為搬到市區，看書的民眾因距離近會增加，「沒想到和預期有很大落差，來得人比在烏日時更少」，感嘆「書店很近，但也很遙遠」。

汪世旭本業經營羅布森升降椅，多年來以本業來支撐書店營運，一開始從本業提撥1千萬元打算撐10年，沒想到營運3年就用完，10年來花費超過8千萬元，因以「最美的書店為目標」，光土地和建築就花了約4千萬元，感嘆在大環境不佳下，實體書店營運真的不容易。

許諾捐上億圖書館續散播閱讀種子

汪世旭說，書店2013年7月27日開幕，最近剛好滿10年，因經營不易決定熄燈，心中雖然很不捨，「但堅持了10年其實蠻高興的」，羅布森書蟲房今天下午6點將結束營業熄燈，並將在8月5日、8月12日下午1時到6時舉辦「二手書拍賣會」，販賣所得將全數捐給公益團體。不少民眾得知今天是最後1天，已搬到台中五權西路的「羅布森書蟲房」下午擠滿了看書的民眾，不少人特地來看書店長什麼樣子，都覺得關店有點可惜。

不過愛書、推廣閱讀的汪世旭，已經著手買地、規劃蓋圖書館，準備蓋一座超過1億元的圖書館捐贈給政府，相關細節還在規劃、接洽中，希望繼續散播閱讀的種子。

汪世旭打造「羅布森書蟲房」獨立書店，希望提供愛書民眾一個舒適的閱讀空間。（圖由汪世旭提供）

汪世旭在台中烏日溪尾里打造「最美書店」的羅布森書蟲房，優美的環境，曾吸引許多人慕名而來。（圖由汪世旭提供）

已搬到台中五權西路的「羅布森書蟲房」今天營業最後一天，書店擠滿來看書的民眾。（記者陳建志攝）

已搬到台中五權西路的「羅布森書蟲房」今天營業最後一天，許多民眾得知要關門，特別到書店看書。（記者陳建志攝）

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