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    正妹女大生車禍險成植物人 奇蹟甦醒開咖啡店重啟人生2.0

    正妹陳彥蓉曾面臨嚴重車禍，一度被評為植物人，經過辛苦復健跟治療，如今恢復行為能力，並開起咖啡店。（記者陳冠備攝）

    正妹陳彥蓉曾面臨嚴重車禍，一度被評為植物人，經過辛苦復健跟治療，如今恢復行為能力，並開起咖啡店。（記者陳冠備攝）

    2023/05/30 20:38

    〔記者陳冠備／彰化報導〕24歲女子陳彥蓉讀大三期間發生嚴重車禍，一度被醫師宣告為植物人，沒想到29天後她奇蹟甦醒，並開始努力復健，如今她已能參加10K馬拉松、到歐洲爬白朗峰，近日她也開了一家咖啡廳，為她的人生驚奇之旅再創續篇。陳彥蓉說，「想要完成夢想，想要上班做事，這樣被救活回來才有意義」。

    2020年8月12日下午，陳彥蓉在台南發生嚴重車禍，經送往成功大學附設醫院急救後救回一命，但左腦重創，昏迷指數只剩下3，當時醫生評估恐成植物人，建議家屬要準備找安養機構，後來家人將她轉院到彰化醫院，經神經外科、中醫科等會診治療，並加入針灸，高壓氧、語言、物理治療等復健，終於出現好轉，如今不僅能恢復日常對話，也能繪畫、跑步，今年3月還出國到瑞士挑戰歐洲最高峰白朗峰。

    「我可以好起來的！」陳彥蓉表示，車禍發生後一直呈現昏迷狀態，看到很多人來看她，以為是來參加她的告別式，但後來發現大家都叫她回來，她才從鬼門關前驚醒，但醒來後面對自己的身體癱瘓，又不能說話，感到相當崩潰，甚至埋怨家人為何要救她，直到某日夢見媽祖對她說「要起來了」她才覺得自己未來人生不能這樣，不能這麼可憐，於是努力復健讓自己站起來。

    「把她當公主養」，陳彥蓉的母親陳淑珍說，彥蓉天生擁有一副好聲嗓，曾擔任學校司儀、也曾奪得歌唱比賽冠軍，這次意外猶如奪走她的天賦，但面對如此慘境家人都不想放棄，甚至加倍付出「愛」，帶她到處旅遊，增進復健的樂趣，因為她愛烘焙，決定開一家咖啡店，讓彥蓉重拾烘焙手藝，並透過人群互動，增進會話能力，最難能可貴的，兒子也放下當船長夢想，學習煮咖啡，和妹妹一起開店。

    陳彥蓉說，她跟家人將位在員林市的老厝整理成咖啡店，並將店命取為「途啡」，其實是取愛貓「土匪」諧音為，另一個涵意是，漫漫人生途中，休息喝杯咖啡。

    彰化醫院院長曾孔彥跟立委陳素月上週也到場祝賀開店，陳彥蓉立刻拿出開店盈餘1萬元，捐給彰化醫院濟助貧病的社救基金，表達幫助貧病者的心意，同時感謝醫護人員用心，宣布以後部彰員工來用餐喝咖啡都打九折。

    陳彥蓉說，一度覺得自己沒救了，沒想到被救回來，跟家人、朋友關係更親近了，覺得重啟人生過程不可思議，開始懂得回饋愛與善，這樣被救活回來才有意義。

    她也在現場畫起彩色速寫，5分鐘就完畫，展露復健成果，並用「謝謝」說了國、台及英文三聲帶，感謝大家的照顧，也強調自己一定會越來越好。

    陳彥蓉天生擁有一副好聲嗓，曾擔任學校司儀、也曾奪得歌唱比賽冠軍。（陳彥蓉提供）

    陳彥蓉天生擁有一副好聲嗓，曾擔任學校司儀、也曾奪得歌唱比賽冠軍。（陳彥蓉提供）

    陳彥蓉努力復健讓自己站起來。（彰化醫院提供）

    陳彥蓉努力復健讓自己站起來。（彰化醫院提供）

    陳彥蓉今年3月到瑞士登白朗峰，完成人生夢想。（陳彥蓉提供）

    陳彥蓉今年3月到瑞士登白朗峰，完成人生夢想。（陳彥蓉提供）

    陳彥蓉復健期間積極參與活動，透過人群互動，增進會話能力。（陳彥蓉提供）

    陳彥蓉復健期間積極參與活動，透過人群互動，增進會話能力。（陳彥蓉提供）

    陳彥蓉母親陳淑珍（左）表示，面對小女兒慘境家人都不想放棄，甚至加倍付出「愛」，「把她當公主養」。（記者陳冠備攝）

    陳彥蓉母親陳淑珍（左）表示，面對小女兒慘境家人都不想放棄，甚至加倍付出「愛」，「把她當公主養」。（記者陳冠備攝）

    彰化醫院院長曾孔彥（右2）跟立委陳素月（左1）到場祝賀開店，陳彥蓉（左2）拿出開店盈餘1萬元，捐給彰化醫院濟助貧病的社救基金。（彰化醫院提供）

    彰化醫院院長曾孔彥（右2）跟立委陳素月（左1）到場祝賀開店，陳彥蓉（左2）拿出開店盈餘1萬元，捐給彰化醫院濟助貧病的社救基金。（彰化醫院提供）

    陳彥蓉畫起彩色速寫，5分鐘就完畫，展露復健成果。（記者陳冠備攝）

    陳彥蓉畫起彩色速寫，5分鐘就完畫，展露復健成果。（記者陳冠備攝）

    陳彥蓉哥哥陳冠宇（左）放下船長夢想，學習煮咖啡，和妹妹彥蓉一起開店。（記者陳冠備攝）

    陳彥蓉哥哥陳冠宇（左）放下船長夢想，學習煮咖啡，和妹妹彥蓉一起開店。（記者陳冠備攝）

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