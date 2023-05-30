又見校園霸凌！原民國中生遭嘲笑 家長：孩子不敢上學

苗栗市某國中家長在網路控訴，他女兒因有原住民血統，經常被班上同學，以女兒名字跟原民身分來揶揄，日前甚有一名男同學在網路上發文夾雜三字經嘲諷，讓他女兒身心受創不想上學。（翻攝「苗栗大小事」）（記者彭健禮攝）

2023/05/30 17:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市某國中家長在網路控訴，他女兒因有原住民血統，經常被班上同學，以女兒名字跟原民身分來揶揄，日前甚有一名男同學在網路上發文夾雜三字經嘲諷，讓他女兒身心受創不想上學。經校方處理，該名男學生已刪文並向女同學道歉，而女學生家長也更新發文，表示會好好的與跟學校討論，如何讓此事件落幕，並希望藉此讓小朋友知道「網路的力量是很大的，大到是無法掌控的」，以達到警惕的教化意義。

該家長昨（29）日晚在「苗栗大小事」臉書社群發文附照，表示該名男學生利用社群軟體，在網路上發布帶有人身攻擊的字眼，其文字帶有三字經並刻意指責原住民，或許男同學沒有指名道姓，但是偏偏剛好那個班級上原住民就只有他女兒。

請繼續往下閱讀...

該家長說，女兒已經不是第一天被言語霸凌了！幾個月前，女兒就有跟他說過班上部分同學會拿原住民的身分，以及女兒網路上取得名字來揶揄或是嘲諷，而且是當著女兒的面說，毫不避諱的說給她聽。

該名家長表示，他認為求學過程中，難免會碰到不好相處的同學，總是要學著去適應，所以他也是這樣跟女兒說，但是近日來，情況已經嚴重到女兒不想上課、抗拒上課，因為言語上的針對愈來愈誇張。

他說，聽女兒轉述內容讓他很心疼，或許有人會覺得是不是他女兒玻璃心，但就算是玻璃心，那又怎樣？原住民身分礙到他們班上同學了？什麼時代了怎麼還會有這樣的歧視？就算女兒玻璃心，但那是他女兒，他不想等到真的出事那天再來後悔。

此篇貼文一出引起網友熱議，紛紛痛批「言語霸凌就是不應該」、「碰到硬起來就是了，退讓只會愈來愈過份」，並給予該名家長各種建議，甚至有人要他們提告。

校方指出，該事件是發生在27日晚上，犯錯的男學生已經刪除不當發言的文章，並有親自向女同學道歉，而家長也願意再給男學生1次機會，校方未來會再針對校園霸凌議題加強教育與宣導。

校方表示，也感謝女學生家長能嚴謹看待此事件並與學校溝通，雙方朝藉此事件，作為年輕學子可從中學習到對人事尊重及應有切適言論表達的教化體悟。

該名家長也感謝原住民縣議員劉美蘭的聯繫協助。劉美蘭說，原住民孩子在都會地區就學、實不易、若再遭受霸凌、難容忍，她已請教育處查明所有事件、給原生一個安穩又尊嚴的學習環境。

苗栗市某國中家長在網路控訴，他女兒因有原住民血統，經常被班上同學，以女兒名字跟原民身分來揶揄，日前甚有一名男同學在網路上發文夾雜三字經嘲諷，讓他女兒身心受創不想上學。（翻攝「苗栗大小事」）（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法