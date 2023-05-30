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    酷航台北－新加坡下殺2900元有找！長榮航與金士頓跨界合作

    台北國際電腦展5月30日至6月2日於南港展覽館展出，長榮航空與金士頓合作規劃特色展間，以實體皇璽桂冠艙座椅並搭配機窗設計，展現長榮航空各項服務特色。（長榮航空提供）

    台北國際電腦展5月30日至6月2日於南港展覽館展出，長榮航空與金士頓合作規劃特色展間，以實體皇璽桂冠艙座椅並搭配機窗設計，展現長榮航空各項服務特色。（長榮航空提供）

    2023/05/30 16:48

    〔記者丁奕／台北報導〕今年台北國際觀光博覽會預計參觀人潮突破30萬人次，航空業紛紛出招，酷航今（30）日祭出暑期快閃優惠，針對台灣旅客喜愛的4個亞洲航點推出優惠方案，台北－新加坡單程最低只要新台幣含稅價2878 元起（限指定出發日期）；長榮航則與金士頓（Kingston）跨界合作，參與「金士頓星艦35號」巡迴體驗車活動即可抽機票。

    酷航說，目前4個優惠方案的航點為，台北－新加坡2878元、台北－首爾3041元、台北－東京4438元、台北－札幌4783元。酷航指出，活動方案讓規劃暑期出國玩樂的小資族、新鮮人們也能以超高CP值入手機票。

    另，外全球前三大資通訊展覽COMPUTEX台北國際電腦展，今年全面實體回歸，5月30日到6月2日於南港展覽一館及二館展出。長榮航空與記憶體品牌金士頓合作，民眾只要參與「金士頓星艦35號」巡迴體驗車活動，即有機會獲得長榮航空台北出發到亞洲不限航點豪華經濟艙來回機票及金士頓所提供的現金和禮品等獎項。

    長榮航空總經理孫嘉明說，今年是長榮航空加入星空聯盟10週年，這10年來，長榮航空努力布局歐美航網，並運用盟航遍及世界184個城市超過1200條航線，開拓全世界的市場。長榮航與金士頓共同合作，在國際會展中增加曝光度，爭取國際商務的潛在市場。

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