走過31年！麥當勞逢甲店正式熄燈 民眾不捨

「逢甲麥當勞」今日晚間8點正式結束營業。（翻自臉書「逢甲瘋夜市」）

2023/05/29 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕時代的眼淚！堪稱台中逢甲夜市地標「逢甲麥當勞」今（29）日晚間8點正式結束營業，才晚間6點就擠滿人潮，許多人更拿起手機與店家合照。而到了8點，門口已聚集上百位民眾，伴隨員工倒數計時，一齊見證31年的經典地標謝幕。

綜合媒體報導，許多民眾為了留念，今晚6點就紛紛到麥當勞逢甲店享用「最後一餐」，店員們在「落幕倒數」前，也相互喊話「等等說好不許哭」！到了8點整，數十名員工站成1排90度鞠躬，店經理朝門口聚集的民眾表示，「感謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持麥當勞，我們後會有期。」

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另外，臉書「逢甲瘋夜市」也上傳多張現場民眾目睹麥當勞熄燈的照片，網友們感嘆，「再見了逢麥」、「逛逢甲夜市少了一處上廁所地方」、「我要說聲對不起，我不該只上廁所不消費的」、「陪我度過多少買大送大的夜晚」、「以後要改地標約了」。

麥當勞「逢甲店」與位於一中商圈「尊賢店」於5月底熄燈，其中逢甲店身兼重任，不僅是民眾、情侶約碰面會合的地標，更是觀光客「借廁所」好去處。在逢甲店今晚結束營業後，尊賢店也將在近日熄燈，不過根據台灣麥當勞聲明，這2家店皆會遷移至其他地點。

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