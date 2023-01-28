台東縣「微型團體傷害險」護弱勢 饒慶鈴：中低收擴大至75歲

台東縣長饒慶鈴（左三）、社會處長陳淑蘭（左二）探視符合微型團體傷害保險資格的弱勢縣民家庭。（記者陳賢義攝）

2023/01/28 18:10

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府與中國人壽保險公司及南山人壽慈善基金會聯手，自2020年第4季起合辦1年期微型團體傷害保險，3年來累計為3萬2652位弱勢提供保障；今年再與中國人壽、南山人壽及南山人壽慈善基金會合辦微型團體傷害保險續保作業，中低收微保年齡上限也從65歲擴大至75歲，縣長饒慶鈴感謝保險公司無私提供承諾與支持，繼續守護鄉親。

饒慶鈴表示，縣推展各項老人、身障、兒少及婦女等社會福利，特別是中低收、老人及身障等需要更多資源照護族群，社會處除給予社會救助、急難醫療等現金救助，也發給實務銀行物資減輕案家採購民生用品負擔；另提供就業支持，同時對於有就業意願的中低收入戶也提供就業交通、獎勵津貼及課後安親費等補助，以及職訓課程。

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社會處長陳淑蘭表示，截至2023年1月止，符合微型保險納保鄉親因意外致理賠計9案，理賠金額合計252萬元，「微加保障，守護幸福」微型保險方案開辦後，即與保險公司密切聯繫，遇突發意外導致傷亡，可迅速啟動保險理賠；另自今年起只要設籍台東縣，符合中低收入微型保險承保條件者，納保年齡擴大至75歲（含），具身心障礙輕、中度者，納保年齡為15歲到70歲（含），突發意外享有最高30萬元保額理賠保障。

社會處提醒中低收入戶遇有微型團體保險問題，可撥打中國人壽0800-098889、南山人壽微保專線02-87521920、客服專線0800-020-060或社會處社會救助及社工科089-350731轉231諮詢。

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