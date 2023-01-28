集集燈會石虎特徵「做半套」 缺了耳後黑底白斑

集集燈會「福虎」石虎花燈，在石虎特徵少了耳後黑底白斑，有民眾認為是「做半套」。（記者劉濱銓攝）

2023/01/28 15:46

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣已有25年歷史的集集燈會，今年主燈「福兔、銀兔、福虎」在集集火車站前展出，超萌兔子與石虎花燈吸引遊客打卡拍照，惟有民眾指出，石虎花燈的石虎特徵竟「做半套」，缺了耳後黑底白斑，對此，集集鎮公所回應，今年石虎造型簡約，才忽略細節，未來會改進；集集特生中心石虎專家則認為，公所今年推出許多石虎花燈，立意良善，至於特徵細節尊重創作，不用過度檢視。

集集鎮公所春節在集集火車站展出兔年主燈，並有呼應去年虎年主題、凸顯集集也是石虎棲地的石虎花燈，圓滾滾的兔子、石虎造型花燈相當討喜。

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但卻有民眾表示，保育類動物石虎，特徵包括眼窩延伸至額頭的白條紋、身上塊狀斑點，以及耳後黑底白斑，但燈會花燈卻少了耳後特徵，讓人覺得可惜，也使推廣石虎的美意打了折扣。

集集鎮公所表示，今年燈會兔年主題是「福兔、銀兔」，並為推廣集集石虎才有「福虎」石虎花燈，惟今年主燈走卡通簡約風，以致部分細節有所省略，不過像去年虎年的石虎花燈，則因是主角，在造型與花紋細節就比較講究，因此有把耳後的特徵細節做出來，針對民眾的反映，未來在製作石虎花燈時會更加注意。

石虎專家則說，今年鎮公所在製作石虎花燈時，雖未特別詢問特生中心，不過今年集集燈會有許多石虎花燈，可說是非常積極推廣石虎，燈會花燈畢竟是創作，可不用過度檢視作品。

南投縣集集燈會在其他燈區，展出去年的虎年主題石虎花燈，就有做出石虎的耳後黑底白斑特徵。（記者劉濱銓攝）

南投縣集集燈會，今年主燈「福兔、銀兔、福虎」在集集火車站前展出。（記者劉濱銓攝）

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