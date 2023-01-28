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    抓住連假尾巴 新北休閒農場品茶、賞櫻、啖美食

    「雙溪平林休閒農場」主打家常農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花及本地豬農飼養的黑毛豬入菜。（圖由新北市農業局提供）

    「雙溪平林休閒農場」主打家常農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花及本地豬農飼養的黑毛豬入菜。（圖由新北市農業局提供）

    2023/01/28 14:29

    〔記者賴筱桐／新北報導〕春節連假即將結束，民眾不妨到近郊走走，新北市共有18家休閒農場，分布於淡水、三芝、石門、金山、五股、雙溪、三峽等區，每家各有特色，適合闔家一同出遊，享受自然生態環境及手作樂趣，體驗農家生活。

    位於三峽的「熊空森林休閒農場」由「台灣農林股份有限公司」經營，占地約6公頃，以自然農法、低密度開發種植茶樹，全程採有機栽培，確保每棵茶樹在無化學肥料、無農藥的環境下生長。在友善環境、自然食物鏈的運作下，農場保有原始的山林之美，藉由深度導覽，帶領遊客認識有機生態與茶樹栽種，熟悉茶園知識與茶業文化，這裡也是北部知名的賞櫻景點。

    此外，雙溪區「雙溪平林休閒農場」主打家常農家菜餚，食材選用雙溪特產山藥、野薑花及本地豬農飼養的黑毛豬入菜，當地種植的基隆原生種山藥有豐富的營養價值，口感綿密細緻；野薑花口味獨特，有天然花香味；黑毛豬口感Q彈無腥味；農場的正宗放山雞及桶仔雞肉質鮮嫩多汁，吸引老饕慕名而來。

    「雙溪平林休閒農場」春節期間消費滿5000元送1罐黃金泡菜，招牌手工花生糖使用雲林9號花生及麥芽製作，加入陳皮增加風味不上火，甜而不膩且不黏牙，大人、小孩都愛不釋手。

    此外，「雙溪平林休閒農場」2018年通過環境教育設施場所認證，以寬闊的場域為教室，豐富生態為教材，帶領遊客學習環境保護及永續發展知識。農場堅持不使用殺蟲劑與除草劑，讓自然萬物在園區中不受干擾，打造適合螢火蟲生存的棲地，每年4到5月滿天飛舞的螢光閃閃動人。

    位於新北市三峽區的「熊空森林休閒農場」占地約6公頃，以自然農法、低密度開發種植茶樹。（圖由新北市農業局提供）

    位於新北市三峽區的「熊空森林休閒農場」占地約6公頃，以自然農法、低密度開發種植茶樹。（圖由新北市農業局提供）

    「雙溪平林休閒農場」推出招牌手工花生糖，使用雲林9號花生及麥芽製作，甜而不膩且不黏牙。（圖由新北市農業局提供）

    「雙溪平林休閒農場」推出招牌手工花生糖，使用雲林9號花生及麥芽製作，甜而不膩且不黏牙。（圖由新北市農業局提供）

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