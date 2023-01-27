買氣回來了！台北國際動漫節首日湧入9.5萬人 業績成長達3成

第11屆台北國際動漫節27日開幕，全日統計湧入9.5萬人次，讓台北南港展覽館被人潮擠得水洩不通。（記者吳柏軒攝）

2023/01/27 18:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕第11屆台北國際動漫節今（27日）開幕，首日就湧入9.5萬人次，較去年的8.2萬人次還增加15％，且是疫情邊境解封後的首場動漫盛會，各家廠商預估業績成長從5％到30％不等，不少首賣、限量精品乃至福袋等都銷售一空，直呼買氣回溫，甚至還比疫情前多。

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，動漫產業年度展覽盛會如台北國際動漫節、漫畫博覽會等也被牽連，人氣、買氣在疫情期間都較往年少，但今年第11屆恰逢全球疫情逐步解封，台灣也在去年10月解除邊境，今天起動漫節開幕，一連5天在台北南港展覽館，今日已湧現粉絲人龍擠爆會場。

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主辦單位統計，今日動漫節人潮高達9.5萬人次，相較去年的8.2萬人次，還至少多出15％。而展場從今上午開幕前，就有大量動漫粉絲排隊擠爆鄰近捷運站，展場內也安排大量空間容納各廠商排隊人龍，但其他不進攤商的逛展人潮也十分踴躍，讓今日逛展多處水洩不通，舞台表演、福袋銷售等處，都是摩肩擦踵、動彈不得情況，預估要進攤位購物，至少須排隊2到3小時。

而人潮也等於錢潮，而且動漫節今年選在大過年期間，正好可以大搶動漫迷的過年紅包。不少參展廠商早預期人潮眾多，並提前備貨，但仍超乎預期想像，讓今年動漫節業績恢復到疫情前盛況。

如木棉花公司指出，今日準備7款大福袋銷售，截至下午3、4點，已有兩款銷售一空，包含《Lycoris Recoil莉可麗絲》、《戀上換裝娃娃》等福袋組，今日整體至少售出2千個以上的福袋，預估業績可較去年成長2到3成。

台灣東販公司則說，今日熱賣產品包含《戀愛暴君13特裝版》等BoyLove漫畫新品，還有日本精品福袋等，如BL福袋也打出破盤5折優惠，整體業績成長目前估較去年增5％到10％。

面對今日動漫節人潮，台灣角川公司直呼：「完全有回到疫情前水準！」跟去年相比，今年買氣非常足，預估業績可成長20％，首日便銷售一空的作品包含《光逝去的夏天（1）》漫畫，是展場首賣，另外《不時輕聲地以俄語遮羞的鄰座艾莉》作品的90公分門簾商品，也在首日銷售，可見作品人氣旺盛。

第11屆台北國際動漫節恢復往日人氣，買氣也十足，廠商推出的限量福袋有部分在首日就搶購一空。（記者吳柏軒攝）

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