偶像入侵台北國際動漫節！ 新世代美聲歌手、女僕樂團嗨翻演出

日本超高人氣知名Cosplayer伊織萌（左）與宮本彩希（右）參與第11屆台北國際動漫節Hololive活動，扮演「白銀ノエル」以及「ときのそら」等虛擬偶像，與粉絲相見歡。（記者吳柏軒攝）

2023/01/27 13:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕第11屆台北國際動漫節被日本偶像樂團入侵！今（27日）起5天盛會中，台、日偶像與歌手等共33場活動接力上陣，如新世代美聲歌手krage、Hikarii Idol Project、月讀女僕偶像、乃至知名Coser伊織萌等紛紛摩拳擦掌，用熱情活力抵擋寒流。

專注日本偶像報導的ATC Taiwan網站表示，新世代美聲歌手krage在2年前翻唱話題神曲《unravel》（動畫《東京食屍鬼》片頭曲）引爆百萬觀看，這次也首度獲邀參與台北國際動漫節，不僅要帶來上述神曲重現，也會高歌奇幻宮廷動漫「後宮之烏」的片尾曲《夏之雪》，讓粉絲期盼已久的「雞皮疙瘩」美聲現場原音再現。

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隨著台灣邊境解封，Ichiban Japan日本館也再度來台參與動漫節盛會，並邀集台日偶像陣容回歸，包含日本最知名偶像團體AKB48的台灣姐妹團「AKB48 Team TP」6人敬業演出，以及2014年成軍的彩虹征服者女子偶像團體第4度來台表演。

其他還有從台灣遠赴日本發展的日系偶像歌手「永琳」、爆音歌姬Akira Chang、Hikarii Idol Project樂團及偶像、台灣經營最久的女僕品牌「月讀偶像部」、業餘Cosplay歌手Pinpinn小歐、慵懶日系偶像小嗨、萌系日偶團體花雪等。

而近年ACG界掀起虛擬偶像（Vtuber）風潮，由動漫角色化身歌手，並由真人擔任角色「中之人」，利用3D動作捕捉演出，因在Youtube平台竄紅而得名，逐漸在各大直播平台中當道，用虛擬形象與粉絲互動、歌舞，穿梭現實與虛擬空間。

台北國際動漫節今年也首度邀來大咖虛擬偶像團隊－COVER旗下VTuber經紀公司「hololive production」參展，並在今日開展時找來日本知名Cosplayer伊織萌與宮本彩希登台，穿著「白銀ノエル」以及「ときのそら」角色扮演，與粉絲見面歡。而日本政府公認的Vtuber來自茨城縣的「茨日和」也3度登台演出，宣傳當地美食、名產等城市魅力。

日本知名Cosplayer伊織萌（左）與宮本彩希（右）參與第11屆台北國際動漫節Hololive活動，扮演「白銀ノエル」以及「ときのそら」等虛擬偶像，與粉絲相見歡，人氣爆炸引發排隊人龍癱瘓動線。（記者吳柏軒攝）

專注日本偶像報導的ATC Taiwan網站表示，新世代美聲歌手krage在2年前翻唱話題神曲《unravel》（動畫《東京食屍鬼》片頭曲）引爆百萬觀看，這次也首度獲邀參與第11屆台北國際動漫節。（圖由ATC Taiwan提供）

日本知名Cosplayer伊織萌獲邀參加今年第11屆台北國際動漫節，將參與hololive production活動，演出虛擬偶像角色，今日已在IG貼出抵達台灣的照片。（圖取自伊織萌IG）

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