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    新春最大盛會！ 台北國際動漫節開幕爆人潮 知名聲優同歡

    第11屆台北國際動漫節開幕，日本偶像的台灣姐妹團「AKB48 Team TP」也登台與動漫節吉祥物漫寶熱力共舞，帶來青春與歡笑。（記者吳柏軒攝）

    第11屆台北國際動漫節開幕，日本偶像的台灣姐妹團「AKB48 Team TP」也登台與動漫節吉祥物漫寶熱力共舞，帶來青春與歡笑。（記者吳柏軒攝）

    2023/01/27 11:53

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今（27日）大年初六新春年假，動漫界盛會之一的第11屆台北國際動漫節開幕，今年迎來疫情以來最大盛會，多款動漫IP《間諜家家酒》、《鏈鋸人》等日方製作團隊、知名聲優紛紛抵台與漫迷同歡，日本知名偶像的台灣姊妹團「AKB48 Team TP」也蒞臨唱跳，重量級嘉賓連日上陣嗨翻全場。

    中華動漫出版同業協進會舉辦第11屆台北國際動漫節，今年選在今大年初六開幕，5天活動迎來95家場場520個攤位能量，並是台灣去年疫情後邊境解封下，首場動漫盛會，國內外各知名IP名師、偶像團體等將舉辦50場簽名會與活動，上百嘉賓輪番上陣將帶來動漫饗宴。

    如木棉花公司邀請熱門動漫作等品《SPYxFAMILY間諜家家酒》的總作畫監督淺野恭司、製作人中武哲也等與台灣粉絲座談；羚邦集團代理的《鏈鋸人》聲優楠木灯、戶谷菊之介也連辦2場見面會；韓國超人氣BoyLove漫畫《戀愛禁區》漫畫家DANBI也首度登台，是韓漫BL畫家首度來台。

    今年動漫節更邀請日本知名偶像團體的台灣姐妹團「AKB48 Team TP」出席開幕式，由一期生劉語晴、潘姿怡、邱品涵、蔡亞恩、林于馨、二期生林亭莉等與動漫節吉祥物漫寶熱力共舞；亞細通則邀請日本話題性地方萌偶像團「知多娘」再度來台，連日本超人氣虛擬偶像（Vtuber）團體HoloLive也參展宣傳。

    動漫節搶搭春節連續假期，各家廠商也紛紛祭出動漫新春福袋，要大搶粉絲們的紅包錢，如主打動漫節首賣新書與精品、限量福袋或BL福袋破盤5折等。

    動漫協進會理事長康振木指出，感謝各界支持，讓出版界培植本土能量，並推廣到世界各地，今年動漫節主題「創意元宇宙」，也預告虛擬世界將成為未來市場主流。

    日本超夯人氣動漫《SPYxFAMILY間諜家家酒》也在今年台北國際動漫節推出畫展，讓粉絲一飽眼福。（記者吳柏軒攝）

    日本超夯人氣動漫《SPYxFAMILY間諜家家酒》也在今年台北國際動漫節推出畫展，讓粉絲一飽眼福。（記者吳柏軒攝）

    台北國際動漫節吸引大量人潮，連食品公司「統一企業」也找來模特兒日系打扮在場內大玩遊戲推銷拉麵。（記者吳柏軒攝）

    台北國際動漫節吸引大量人潮，連食品公司「統一企業」也找來模特兒日系打扮在場內大玩遊戲推銷拉麵。（記者吳柏軒攝）

    第11屆台北國際動漫節今大年初六開幕，各家公司紛紛推出新春福袋商品，放滿知名IP作品的各類周邊，要大搶粉絲的過年紅包錢。（記者吳柏軒攝）

    第11屆台北國際動漫節今大年初六開幕，各家公司紛紛推出新春福袋商品，放滿知名IP作品的各類周邊，要大搶粉絲的過年紅包錢。（記者吳柏軒攝）

    日本「亞細通」再度邀請當地話題性地方萌偶像團體「知多娘」來台，可愛造型依舊吸睛。（記者吳柏軒攝）

    日本「亞細通」再度邀請當地話題性地方萌偶像團體「知多娘」來台，可愛造型依舊吸睛。（記者吳柏軒攝）

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