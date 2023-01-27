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    東縣府打造全齡友善幸福城市 高齡長青福利服務不間斷

    打造全齡友善幸福城市，台東縣政府不遺餘力。（記者陳賢義攝）

    打造全齡友善幸福城市，台東縣政府不遺餘力。（記者陳賢義攝）

    2023/01/27 12:45

    〔記者陳賢義／台東報導〕喚起大眾對高齡者的重視，縣府結合社會資源推動許多樂齡計畫；縣長饒慶鈴表示，希望藉由老人福利服務，營造高齡友善環境，提升老年福利及強化長照服務體系，打造高齡友善幸福城市。

    饒慶鈴表示，台東縣已邁入超高齡社會，長期需求與日俱增，為落實高齡善的環境，縣府新建兒少家庭福利館、青少年福利服務中心、 社福樂齡大樓 ，打造全齡照顧幸福空間，妥善照顧高齡長者，以服務至上、傳承創新、縣民參與為願景。

    社會處長陳淑蘭表示指出，老人福利服務不間斷，包括經濟安全、敬老服務、健康維護、獨老服務、社會參與及長期照顧等面向，今年度將持續辦理「老花正潮」敬老好視力配鏡活動，加碼60歲以上長者免費配老花眼鏡，推動獨老關懷訪視及福利服務、辦理緊急救援連線，結合智能科技守護長輩，並且首次推動「機構老人獨立倡導關懷方案」，讓居住在機構內的老人也有代言人發聲護權益。

    另外，目前全縣共有92個社區照顧關懷據點、12處聚福食堂、103個文健站互相搭配服務，長照服務涵蓋率約為77%全國第三，讓長輩在熟悉環境享受健康自然老化的照護，且首次將體適能與懷舊創新等課程帶入社區照顧關懷據點，預防及延緩失能「預防及延緩之能照護方案-高齡者懷舊創新」、「高齡者運動暨延緩失能照護計畫」，鼓勵長者社會參與。

    社會處表示，目前也持續推展長青學苑，不再限於書法、音樂，還開辦智慧型手機APP應用、手機攝影與數位影音製作入門班等，課程更加多元；去年開設67班，今年預計開設95班，其中含短期課程60班，鄉鎮長青學苑35班，，預計2月中旬將開放讓長輩們上線選課，尚未註冊為長青學苑會員的長輩可以趕快上網註冊

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