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    過年門口被停車堵住怎麼辦 網友曝解方

    網友好奇詢問，如果自家車庫前停了一輛陌生的車，導致自己的車無法開出門該怎麼辦。（圖擷取自PTT）

    網友好奇詢問，如果自家車庫前停了一輛陌生的車，導致自己的車無法開出門該怎麼辦。（圖擷取自PTT）

    2023/01/27 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕過年返鄉、出遊人潮大增，許多人開車出門可能會面臨停車問題。最近有網友發文表示，鄰居車庫前停了一輛陌生的車，導致鄰居自己的車無法開出門，他好奇如果遇到這種事該怎麼解決。

    一名網友以「過年期間門口停車，自家車出不去怎麼辦」為題在PTT發文，表示鄰居家門口停了一輛陌生人的車，雖然車主有留電話，但打電話都轉到語音信箱，報警也沒用，導致鄰居車子開不出去，詢問該如何是好。

    貼文發出後，引來不少網友留言討論，「一般來說里長辦公室有廣播系統，但要看你們里長在不在」、「報警聯絡啊」、「前後車子包夾」、「我家門口都直接申請紅線」、「車庫不是自己寫兩個字就算數，申請車庫畫紅線，以後違停就能拖」。

    根據「臺北市政府警察局交通警察大隊」公告，「車庫」設置均應先向主管機關辦理建築物變更使用事宜，才能申請繪設禁止（臨時）停車標線。有擋道的狀況就能夠予以舉發拖吊。如果有合法申請車庫，但沒有繪設禁止（臨時）停車標線而遭擋道，可請轄區派出所員警協助通知車主，如果無法通知時，得視有無構成妨礙其他人、車通行，再予以舉發拖吊。

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