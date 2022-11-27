新北推動學習型城市 侯友宜：2025年爭取教育部認證

新北市長侯友宜（中）出席學習型城市耶誕趴開幕活動。（記者賴筱桐攝）

2022/11/27 15:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天在市民廣場舉辦「學習型城市耶誕趴」，展現各局處推動終身學習的成果。市長侯友宜表示，新北市共有450個終身學習機構及120間藝文場館，提供各族群多元學習的管道，今年設置「終身學習學習型城市推展委員會」，預計2025年爭取教育部學習型城市認證。

教育局長張明文指出，推動學習型城市需要動員公私部門資源，針對城市願景及議題，透過市民終身學習，帶動社區學習，解決在地問題，實現永續發展目標。

請繼續往下閱讀...

活動包含4大學習城市主題闖關、11類終身學習機構展攤及多元藝術展演等。侯友宜出席開幕式，與樂齡中心長者進行「腦適能」趣味競賽，同時頒發終身學習楷模、社教貢獻獎等獎項，鼓勵民眾投入終身學習。

侯友宜表示，新北市推動終身學習成效優異，為全國唯一連續7年榮獲教育部社區大學及樂齡學習評鑑雙特優的縣市，全市共有450個終身學習機構及120間藝文場館，提供各族群多元學習管道；今年起設置「終身學習學習型城市推展委員會」，結合產官學民資源共同推動。

張明文表示，新北市學習型城市計畫呼應「安居樂業」的市政願景，以「智慧、韌性、健康、宜居」城市及SDGs為主題規劃課程，今年以淡水、汐止、土城、三重、蘆洲5個行政區為示範區，整合區公所、大學、產業及民間團體，推動20項以上計畫，將逐年擴展示範區域，預計2025年爭取教育部學習型城市認證。

淡水區「後疫情淡水商圈的重生」計畫，由淡江大學與商圈觀光協會合作，帶領商家學習數位轉型及故事行銷，培養線上商城行銷能力；土城區開辦「家庭安全無憂慮」計畫，針對高樓大廈林立，邀請義勇消防隊教導居民防火、防震及自救技能；三重區邀請台北市寧夏夜市分享經驗，與文化北路小吃協會合作組成商圈學習型組織；蘆洲區「數位健康培力」計畫，由空中大學邀請護理師、醫師辦理數位生活保健課；汐止區與「夢想社區」合作，帶領民眾體驗嘉年華遊行裝扮及舞蹈樂趣。

新北市長侯友宜與樂齡中心的長者共同體驗「腦適能」趣味競賽。（記者賴筱桐攝）

新北市長侯友宜（左）頒發終身學習楷模、社教貢獻獎等獎項，鼓勵民眾投入終身學習。（記者賴筱桐攝）

新北市教育局在市民廣場舉辦「學習型城市耶誕趴」，現場有多元的展示攤位。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法