天氣先好再轉壞！ 週二晚變天、週四清晨最冷 北部降雨連4天

週二晚起將變天！中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，其他地區早晚亦涼；此為台北市未來一週溫度曲線。（取自中央氣象局）

2022/11/27 11:05

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（27日）東北季風減弱，全台白天感受比昨天更暖和、降雨更少，明天水氣也會漸少、再升溫。週二晚上將有一波較強東北季風增強、鋒面通過影響，北部將降溫到16、17度。最冷時間點出現在週四清晨，週四白天後氣溫漸回升，週五起低溫才會恢復到19、20度。

至於是不是今年入冬最強一波冷空氣？中央氣象局預報員曾昭誠說，11月6日時有較涼空氣南下，這波的低溫表現會不會比當時更冷，需持續觀測評估，目前預估仍未達大陸冷氣團強度。

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中央氣象局表示，今天（27日）東北季風減弱，環境偏東風，東半部地區整天不定時有局部短暫雨，北部地區及中南部山區轉為較為零星的飄雨，中南部是多雲到晴的好天氣，各地低溫約為21、22度，白天比昨天暖和一點，北部及東半部高溫26到28度，中南部高溫29、30度，各地日夜溫差稍大。

曾昭誠說，今天到週二白天都是持續回溫、漸轉乾的天氣型態，北部平均21至29度，且全台多是多雲到晴，但是週二晚上一波較強東北季風增強影響，週三開始北部和中部越晚越冷，北部降到16、17度、高溫也只有22度；中部低溫18至20度、高溫約28度；南部低溫略降為20、21度、高溫仍有29至32度。

週二至週五也會開始降雨，北部、中部、宜蘭、花蓮氣溫明顯下降，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南地區依然是多雲到晴，週四中部山區亦有零星短暫雨。

週五開始、週六東北季風開始減弱，中部以北、花蓮及宜蘭氣溫稍回升；北部及宜花東地區仍有局部短暫雨，中南部地區依然多雲到晴。

另外，今天晚上至晚至明天西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返需留意。

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