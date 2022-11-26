射氣球攤索天價5200元！台南花園夜市開鍘要求「停業1個月」

台南市政府市場處24日會同消保官到花園夜市稽查氣球遊戲攤，並要求夜市管委會加強管理。管委會今日決議該攤商即起停業1個月。（台南市政府提供）

2022/11/26 14:20

〔記者王姝琇／台南報導〕日前有民眾到台南花園夜市玩射氣球遊戲，被索求5200元費用，控訴老闆以話術使人誤解，最後花2600元才得以脫身，引起網路社群熱議。台南市政府市場處24日會同消保官前往現場稽查。夜市管委會今天做出表示，經查確有其事，決議該攤商停業1個月。

鄭仔寮花園夜市今日貼出公告，「鑑於近日媒體大肆報導有關本夜市〇排〇號、〇排〇號（射氣球）攤商，因遊戲規則、收費標示不明，造成糾紛，經主管機關市政府市場處介入稽查，確有其事，已嚴重影響夜市形象。對此，經本夜市討論後，並聽取該攤商說明後，決議該攤商停業1個月，期間自11月26日起至12月25日止，禁止設攤。日後如再有發生類似情事，將依規定逕行取消設攤權利並收回權利卡。」

請繼續往下閱讀...

花園夜市管委會日前受訪時透露，該家被投訴的業者，之前也被投訴過，曾經要求改善，但這次是太誇張；強調夜市不是單一攤商的權益而已，要顧及所有夜市攤商，絕不能因單一攤商的不當作法而損毀夜市聲譽。而經多日討論並與聽取該攤商說明後，決議自今（26）日起該攤商停業1個月，若再犯將取消設攤權利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法